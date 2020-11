El abogado de la enfermera de Maradona lo revela: ''Se golpeó la cabeza tras la operación y tuvieron que levantarlo''

Luego de los allanamientos realizados a la vivienda y clínica privada de Leopoldo Luque, médico personal de Diego Maradona, que fue imputado en una causa que se investiga bajo la caratula de ''homicidio culpuso'', un nuevo capítulo se suma este lunes acerca de la muerte del argentino.

Rodolfo Baqué, abogado de Dahiana Madrid, la enfermera que estaba de turno atendiendo a Diego antes de fallecer y que dijo que la obligaron a falsear en su informe, reveló que el 'Diez' se golpeó la cabeza tras la operación de hematoma subdural a la que fue sometido hace unas semanas. Esto nunca fue detallado ni por el entorno ni médicos del exjugador.

''Unos días antes de morir, Maradona se cayó y se pegó en la cabeza. No fue mayor el golpe, pero se dio en el lado derecho, el contrario al de la operación. Enseguida fue levantado. Nadie llamó a una clínica, quizá por decisión de Maradona. Pero él no estaba en disposición de decidir eso'', confesó el abogado de la enfermera en una entrevista con TN.

Baqué fue más allá y contó cómo la pasaba el Pelusa cuando fue operado. ''Se pasaba tres días encerrado en su habitación, sin ni siquiera ver la televisión. Llegó a tener 115 pulsaciones por minutos y el día anterior al fallecimiento tenía 109 pulsaciones por minuto, cuando todos sabemos que un paciente coronario no puede superar las 80. El cuerpo iba avisando y no fue asistido con ninguna pastilla. Maradona podía haberse alojado en la clínica más lujosa del mundo y estaba en un lugar inhabilitado. De no haber estado allí, hoy probablemente no estaría muerto''.

En esa misma línea, el abogado aseguró que lo que faltaba ''era un médico clínico o un comitéinterdisciplinario porque mientras le daban esa medicación, las contraindicación es la aceleración cardíaca. El enfermero del turno de la noche le tomó los signos vitales. Le daban un informe a la empresa que los contrató, que a su vez había sido contratada por la obra social y a su vez se le informaba a la psiquiatra. Creo que Maradona fue tratado por el problema de la adicción al alcohol y se olvidaron de su corazón''.

No le gustaban los médicos

Sobre la relación que tenía Diego con los médicos, incluso con la enfermera Dahiana Madrid, y los cuidados que necesitaba en cuanto a las medicaciones, Baqué declaró que el argentino se negó a ser revisado por su cliente.

''Dijo que el paciente, Maradona, se negó a ser revisado por ella. Pero no fue así exactamente, sino que en ningún día salvo el primero pudo darle la medicación. Es decir, no tenía acceso directo para tratarlo, pero no ese día, sino siempre. Pero se la daban, ella se quedaba en la puerta de la habitación para chequear la entrega'', explicó el abogado.

''No había responsables. La que le deba la medicación era la psiquiatra, pero no había un médico clínico. La que manejaba todo era la psiquiatra. Mi cliente (la enfermera) empezó a trabajar con Diego sólo 10 días antes. Desde el principio comentó que se quedaba encerrado en su habitación. Nunca más salvo el primer día pudo atenderlo personalmente, eran los psiquiatras los que le atendían. Maradona a ella no la recibía. Así que mi cliente le daba la medicación a la psiquiatra o a los familiares y ellos se la daban. La enfermera, que era la que debía medicar a Maradona, se quedaba fuera de la habitación'', sentenció.