Romario sorprendió a todos: la leyenda brasileña vuelve al fútbol con 58 años y revela el motivo

Romario declaró que su vuelta está motivada por la presencia de su hijo Romarinho, que forma parte de ese mismo plantel. “Mi objetivo aquí, lo principal, es tener la oportunidad de jugar con mi hijo. He escuchado y he leído por ahí, que no solo en el fútbol, sino que hay muchos deportistas que tienen este objetivo. Estaba leyendo hoy, de hecho, sobre LeBron James, que tiene la posibilidad de jugar con su hijo en el futuro, Rivaldo ya gozó de esa oportunidad, muy pocos la han tenido y muchos la han deseado. Y yo podré disfrutarlo”.

Tampoco tardó en decir lo que sucederá en caso de que haya un penal en favor del América. “El presidente le pedirá al entrenador que lo quiere patear. Y si el entrenador no le da permiso lo sacaré y el presidente lo tirará de todos modos”, aseguró entre risas.

“Juego cuando quiero, salgo cuando quiero, si un entrenador no me quiere, lo despido, y si un futbolista no me pasa la pelota, lo multo”, agregó Romario, que continuó bromeando con la prensa.