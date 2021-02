El regalo de Messi a Iker Casillas por todos los goles que le marcó y Gerard Piqué se burla

Lionel Messi comenzó a entregar por medio de Budweiser, las cervezas personalizadas a todos los porteros del mundo al que les marcó al menos un gol.

Buffon, Diego Alves, fueron los primeros en presumir el regalo de la estrella del FC Barcelona y ahora fue el turno de Iker Casillas.

El portero del Real Madrid fue uno de los más goleados por Messi. En total fueron 17 anotaciones las que recibió, por lo que le llegó dicha cantidad de cervezas.

Ante esto, Casillas lanzó un mensaje en su cuenta de Twitter. "¡Ya creía que no llegaban!, pero aquí está mi botella personalizada Budweiser, enhorabuena Messi por tu récord con el gol 644. Recuerdo cuando me marcaste tus goles 264 y 265... Buen partido, buen empate y lo mejor, ¡que nunca más me volviste a marcar!", escribió el exportero blanco.

Messi le marcó por última vez el 7 de octubre de 2012, en un clásico de Liga que terminó con empate 2-2. Messi hizo un doblete que fue contestado por otro de Cristiano.

Fueron los goles 264 y 265 de la carrera del argentino que se mediría todavía otras tres veces con Casillas, pero no pudo superarle en los dos clásicos jugados en 2014 con dos victorias blancas por 1-2 y 3-1 y el último que disputó Casillas en 2015, con victoria para el Barcelona por 2-1.

LA BURLA DE GERARD

El que no perdió la oportunidad de burlarse de Iker Casillas fue el jugador del Barcelona, Gerard Piqué.

Y es que Casillas es el tercer portero más goleado por Messi, solo superado por Gorka Iraizoz (19 goles) y Diego Alves (21). Piqué lanzó su burla en Instagram.

"Iker, supongo que no te caben todas las botellas en casa... Envíame alguna si eso", le escribió Piqué en redes.

Casillas respondió al defensa, también con gracia: "¡Tienes demasiado tiempo libre! Entre Youtubers, el equipo de fútbol y las declaraciones que haces... Tendrás que recuperarte, ¿no? ¡Caradura!".