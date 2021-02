Comunicado del Real Madrid: Sergio Ramos fue operado por problemas en su rodilla izquierda

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, ha estado ausente en los últimos partidos de su equipo por culpa de una lesión, que al final terminó siendo más grave de lo que parecía.

Hoy, Real Madrid ha lanzado un comunicado oficial confirmando que el defensa central de los merengues ha sido operado por su lesión en la rodilla izquierda.

"Nuestro capitán Sergio Ramos ha sido intervenido hoy con éxito de una lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda. La cirugía ha sido llevada a cabo por el doctor Manuel Leyes, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid. Sergio Ramos comenzará en los próximos días el proceso de recuperación", escribe el Real Madrid en su sitio de internet.

Asimismo, se confirma que Ramos podría estar de baja en el Real Madrid hasta seis semanas, tiempo donde va a acelerar para un pronto regreso.

De esta manera, Sergio Ramos está descartado para jugar contra el Atalanta, en la ida y también en la vuelta de los octavos de final de la Champions League en el estadio Alfredo Di Stéfano (16 de marzo). Hablamos de cinco semanas para esa cita.

Esta semana estaba enfocada a que el capitán jugara en Huesca, pero el miércoles no pudo completar la sesión (como Hazard, se retiró antes del partidillo final) y el jueves las sensaciones no mejoraban. Este viernes ya no se entrenó junto a sus compañeros y se decidió que pasaría por el quirófano.

EL MADRID SUFRE

Sergio Ramos sin duda es el alma del Real Madrid, sin él en la cancha es otro equipo. Son cuatro semanas las que lleva el capitán sin ver acción. Se perdió los juegos ante el Alavés, Levante, Alcoyano y Huesca).



Real Madrid sin duda es otro equipo sin Sergio Ramos en la cancha. Es el gran líder.

Zidane no podrá contar con Ramos contra Getafe, Valencia, Valladolid, Atalanta (ida), Real Sociedad, Atlético de Madrid, Elche y Atalanta (vuelta). En total, son dos meses y medio de baja, contando las primeras cuatro semanas donde no ha podido jugar por su rodilla.

Estaría muy justo para el Celta de Vigo (21 de marzo), cuando se cumplirían las seis semanas.

Los jugadores llamados a reemplazar a Sergio Ramos en todo este tiempo son Militao y Nacho Fernández.