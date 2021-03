Koeman, orgulloso: "Es mi día más feliz en el Barcelona, no puedo pedirle más a mis jugadores, estoy muy contento"

Con actitud y mucho fútbol, el Barcelona remontó la semifinal de Copa del Rey ante el Sevilla en un agónico juego donde ganaron por 3-0 en la prórroga y sellarón aguerridamente la clasificación hacia su novena final copera en los últimos once años.



En un encuentro donde estuvieron al borde de la eliminación tras un penal atajado por el heorico Ter Stegen a quince minutos del final, el Barcelona igualó la eliminatoria (perdieron 2-0 la ida) en el último suspiro del tiempo reglamentario para mandarla hacia la prórroga donde con un gol de vestuario de Martín Braithwaite consiguieron la hazaña.

"Estoy muy contento y orgulloso de este equipo, Como entrenador no puedo pedir más de lo que he visto esta noche. Fuimos un equipo agresivo y hemos mejorado mucho y por eso estoy muy orgulloso. Es muy importante para el club y para mí, porque si ganas partidos eres muy bueno y si pierdes eres muy malo”, declaró el entrenador Ronald Koeman tras la aguerrida victoria.



Koeman fue preguntado si este miércoles ha sido el día más feliz desde que tomó las riendas del Barcelona, a lo que contestó alegre y orgullosamente.



“Sí, lo es. Lo de hoy fue un paso muy importante para ganar un título y como entrenador no se puede pedir más de tus jugadores. hemos luchado, hemos jugado... y merecimos pasar y jugarla final por ser mejor equipo en los dos partidos", dijo.





El exjugador del club se refirió a la importancia del penal fallado por Ocampos, el cual le brindó vida a su equipo para lograr la hazaña. De igual manera, destacó el gran esfuerzo de sus jugadores a lo largo de la eliminatoria.



“El penal fue decisivo porque si marcaban, era muy complicado. Marc (Ter Stegen) es un gran portero y sabe parar penaltis. El equipo está creciendo con los cambios que hemos hecho, dando oportunidades a jugadores muy jóvenes y está muy junto, durante la temporada hemos mejorado. Jugamos bien con el balón y sin balón, corremos más, presionamos más...hay algo por delante que puede ser muy bonito”, culminó Koeman.