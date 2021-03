Nagelsmann, entrenador sensación en Europa, responde a los rumores que lo vinculan al Barca

Julian Nagelsmann, el entrenador sensación de Europa, habló del interés que puede llegar a exitir por parte del FC Barcelona por parte de sus servicios.



La prensa lo coloca como el posible sustituto de Ronald Koeman y ser una de las opciones que tenga en carpeta Joan Laporta, presidente culé.



Nagelsmann fue claro, pidió respeto para Koeman y los técnicos con contrato ya que su nombre ha sonado para varios equipos gigantes del viejo continente.



"La situación exacta es que tengo contrato hasta 2023. Sería un poco demasiado decir que me molestan los rumores (sobre su traspaso al Barça). Ya sé cómo funciona el negocio del fútbol profesional. Aparentemente, ya habría podido ir al Tottenham, Real Madrid o incluso el Barça. En todos estos clubes hay excelentes entrenadores y tienen contrato en vigor, como yo. Así que no me molesta, pero tampoco me alaga. No tiene ninguna relevancia para mí. Ahora me concentro únicamente en el partido frente al Eintracht, en el que tendremos que hacer mucho para poder ganar", dijo el DT alemán



Nagelsmann ha demostrado un juego vistoso con el modesto Leipzig y eso ha despertado el interés de varios clubes, pero insistió que hay que respetar a los demás técnicos.



"Encuentro que es una falta de respeto hablar de los entrenadores de estos clubes, independientemente que sea el Bayern o ahora el del Barcelona, en los que hay buenos técnicos con contrato. Entiendo que es un tema mediático, que es interesante para los medios y para los aficionados, y por eso no estoy enfadado con la pregunta. Irrespetuoso sería que yo hablara sobre este tema. Nosotros tenemos que analizar el partido del miércoles, preparar el del domingo y luego pensar en el próximo viernes antes de irnos al parón de selecciones", cerró.