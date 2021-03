EN VIVO: Estados Unidos se adelanta ante Costa Rica en su debut en el preolímpico de Concacaf

¡DESCANSO! Un superior Estados Unidos se marcha al entretiempo con ventaja 1-0 ante un gris Costa Rica que no ha creado peligro en el área rival desde los primeros 10' minutos.

¡GOOOOOOOOOOOOOL DE LAS BARRAS Y LAS ESTRELLAS! Tras un centro raso que cruzó por toda el área tica, el solitario estadounidense naturalizado brasileño, Jesús Ferreira, al minuto 35' concretó la ventaja 1-0 para Estados Unidos ante Costa Rica.

¡INICIÓ! Estados Unidos y Costa Rica protagonizan la apertura del torneo preolímpico de Concacaf rumbo a Tokio 2021. El hondureño Saíd Martínez es el árbitro central del encuentro.

El preolímpico rumbo a los Juegos de Tokio 2021 ha iniciado este jueves en el estadio Jalisco en Guadalajara, México. La selección de los Estados Unidos está enfrentando a Costa Rica en un duelo crucial que podría definir el rumbo de ambos equipos en el torneo.



Gringos y ticos conforman el Grupo A junto a México y Republica Dominicano, quienes se enfrentarán posteriormente en el mismo escenario a las 6:00 de la noche.

Ambas selecciones han visto truncada su boleto hacia los Juegos Olímpicos en la última década. La tricolor no clasifica al torneo desde Atenas 2004, mientras que el conjunto de las barras y las estrellas no lo hace desde Beijing 2008 tras ser eliminada por Honduras en las últimas dos ediciones.



Este es el once inicial que manda Estados Unidos al juego inagural de la competencia:

20. David Ochoa; 4. Justen Glad, 5. Mauricio Pineda, 6. Jackson Yueill; 7. Jonathan Lewis, 8. Djorde Mihailovic, 13. Sam Vines, 17. Aaron Herrera; 9. Jesús Ferreira, 14. Benji Michel.

Costa Rica no se guarda nada y buscará dar la sorpresa en este emocionante juego:

13. Kevin Chamarro; 4. Ian Smith, 2. Aarón Salazar, 3. Yurguin Román, 5. Jefferson Brenes; 15. Alonso Martínez, 8. Bernald Alfaro, 10. Randall Leal; 14. Manfred Ugalde, 11. Luis Díaz, 19. Fernán Faerrón.