Saprissa emite comunicado en caso Rubilio Castillo: "Hicimos la transferencia sin conocimiento del precontrato"

Rubilio Castillo se ha metido en un lío grave desde el tema legal donde se ve afectado económicamente y pone en riesgo su carrera futbolística, pero además la demanda que ha perdido en FIFA se ha llevado de encuentro a uno de los equipos más poderosos de Centroamérica, Saprissa.

¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ?

Natong Zhiyun FC, club chino que fichó al catracho en enero del 2019, lo contra demandó y le obliga a pagar la compensación de 218 mil dólares, más de cinco millones de lempiras.



Castillo firmó un pre-contrato con el equipo asiático y al no pasar las pruebas, el atacante tomó la decisión de regresarse y no cumplir lo solicitado por el equipo quien le indició que se moviera a otra ciudad para hacerse nuevos exámenes médicos. Posteriormente, fichó por el Saprissa de Costa Rica.



La demanda del Natong Zhiyun fue resuelta por la Cámara de Resolución de Disputa de FIFA y le da 21 días hábiles para que pueda apelar.

Inicalmente fue Castillo quien demandó a los chinos en FIFA aduciendo que tenía un pre-contrato firmado válido y lo dejaron varado, situación que hizo reaccionar a los asiáticos.



El catracho solicitó el pago de $1,200,000 dólares por lo que él consideraba una ruptura contractual por parte de los chinos, pero ellos afirmaron que fue Rubilio el que no cumplió y contra demandaron solicitando 218 mil dólares.

Tanto Rubilio como Saprissa tienen 21 días hábiles para apelar esta decisión a la Corte de Arbitraje Deportivo.

EL COMUNICADO DE SAPRISSA

Tras esta noticia, el conjunto morado ha reaccionado y ha emitido un comunicado de prensa informando que ellos al momento de fichar al delantero hondureño en enero del 2019, no estaban enterados que este tenía un precontrato con el cuadro asiático.

En caso que el jugador no pague dicha cantidad, el Saprissa se expone a no poder fichar jugadores durante tres períodos.



“Se comunica que el jugador Rubilio Castillo terminó de manera unilateral un precontrato firmado con el equipo Nantong Zhiyun FC en el año 2018, situación que conlleva sanciones económicas y deportivas para el jugador. Sin embargo, la Cámara ha interpretado que dicho incumplimiento involucra a la institución como ente solidariamente responsable por haber contratado a Castillo en 2019“, inició el mensaje.

“El Deportivo Saprissa llevó a cabo dicha transferencia sin conocimiento alguno de la existencia de ese precontrato y realizó la transferencia, de Club Motagua a Saprissa, contando con las declaraciones de libertad correspondientes y con el debido registro del certificado internacional”.



“La institución evalúa en detalle los antecedentes, mecanismos y procedimientos para salvaguardar la integridad deportiva y económica de Saprissa, dentro de los plazos establecidos por la FIFA”, cerró.