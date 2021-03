Equipo chino demanda a Rubilio Castillo por más de cinco millones de lempiras y podría ser inhabilitado por FIFA

El hondureño, Rubilio Castillo, hoy jugador del Royal Pari de Bolivia, podría enfrentar una dura sanción por parte de FIFA ya que el club chino, Natong Zhiyun FC, quien lo fichó en enero del 2019 lo demandó y lo obliga a pagar millonaria compensación de más de cinco millones de lempiras.

Según ha dado a conocer el portal www.everardoherrera.com Castillo firmó un pre-contrato con el club chino y al no pasar las pruebas, el atacante tomó la decisión de regresarse y no cumplir lo solicitado por los asiáticos ya que ellos le indicaron que se moviera a otra ciudad para hacerse otros exámenes médicos.

Ver. LA RAZÓN POR LA QUE RUBILIO CASTILLO NO SE QUEDÓ EN CHINA

La demanda del Natong Zhiyun fue resuelta por la FIFA y le da 21 días hábiles para que pueda apelar la demanda de 218 mil dólares. El problema de Castillo fue que demandó a los chinos en FIFA aduciendo que tenía un pre-contrato firmado válido y lo dejaron varado, situación que hizo reaccionar a los asiáticos.

El delantero Rubilio Castillo cuando regresaba de China tras no pasar las pruebas médicas con el Natong Zhiyun FC en 2019.

Castillo solicitó el pago de $1,200,000 dólares por lo que él consideraba una ruptura contractual por parte de los chinos. Pero ellos no solo argumentaron que no lo dejaron botado, sino que fue Rubilio quien no cumplió con lo acordado y contra demandaron solicitando 218 mil dólares.

Ver. ASÍ FUE EL CONVENIO FIRMADO POR RUBILIO CASTILLO Y SAPRISSA

Una vez visto el caso por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, este ente decide, que al jugador le corresponden recibir $50 mil dólares ya que el famoso pre-contrato estipulaba que 5 días después de firmado el acuerdo el club chino debía abonar esa suma al hondureño, lo cual no se hizo, reveló el portal tico www.everardoherrara.com sobre el hondureño.



La situación es compleja para el goleador histórico del Motagua. Ahora la Cámara de Resolución de Disputas determinó que Rubilio rompió el contrato de forma unilateral. Unos días después, el Club Deportivo Saprissa lo anunció mientras mantenía la vinculación con el equipo chino que ahora solicita $218 mil dólares ( más de cinco millones de lempiras).

La FIFA amenaza ahora al Saprissa de Costa Rica con inhabilitarlo para fichar jugadores durante tres ventanas de transferencias, tanto nacionales como extranjeros y Castillo podría ser sancionado con seis meses sin poder jugar en su club como en la Selección Nacional.