Giro de 180 grados: Kervin Arriaga tiene nuevo técnico en el Levante y será dirigido por este portugués

Luis Castro (Portugal, 45 años), formado en la cantera del Benfica, se ha consolidado como un técnico metódico y especialista en la mejora individual. Su etapa en Lisboa culminó con la conquista de la UEFA Youth League y con la proyección de talentos como <b>João Neves, Gonçalo Ramos o António Silva.</b>En 2023 asumió el reto de dirigir al USL Dunkerque liderando uno de los proyectos con menor presupuesto de la segunda división francesa. La pasada campaña el entrenador portugués firmó una temporada histórica con el club: peleó por el ascenso en el playoff y alcanzó las semifinales de la Coupe de France tras eliminar a rivales como Lille y Brest. Además, se quedó a las puertas de la final tras caer ante el PSG en un partido en el que su equipo llegó a adelantarse 2-0 antes del descanso. Su trabajo no pasó desapercibido en Francia y, tras alcanzar un acuerdo entre clubes, Castro fue anunciado como nuevo entrenador del FC Nantes en junio de 2025, dando el salto a la Ligue 1.