Zidane no confirma su continuidad en el Real Madrid y deja su futuro en el aire: Sus posibles destinos y sucesores

El Real Madrid al fin ha consolidado un entrenador fiable tras muchos años de inconsistencias, sin embargo, este aún no ha dejado en claro su futuro en la casa merengue.



Zinedine Zidane se caracteriza por ser alguien directo y sincero, por lo que su “no tengo claro lo que sucederá” preocupa al aficionado blanco, pues el técnico francés no asegura su continuidad para la próxima temporada.



“Esto algún día se va a acabar, yo miro lo que sucede diariamente y no miro más allá de lo que estoy haciendo ahora. Yo no planifico nada. Puedes firmar 10 años aquí y mañana estas fuera y al revés. A mí lo que me anima es el día a día y el resto son discusiones de las que no puedo decir nada", declaró el pasado viernes Zizou antes de enfrentar al Celta por La Liga.

Posibles destinos

Tras lo dicho por el estratega del Real Madrid, las especulaciones del presidente de la federación francesa, Noel Le Graet, sobre la posible llegada de Zidane al banquillo galo, han crecido. "Si Didier Deschamps deja el puesto y estoy todavía aquí, la primera persona a la que vería sería a Zidane", declaró Le Great previamente.



A esto, el actual entrenador de la selección de Francia, Deschamps, recientemente dio su bendición al técnico merengue para relevarlo. “Es probable que algún día pueda sucederme en el banquillo como ya hizo buscando a su equipo”, dijo.

El otro pretendiente de Zizou es la Juventus, mismo club quien le vio brillar en sus inicios antes de zarpar a la capital española, que ahora está viviendo un calvario de la mano de Andrea Pirlo.



La pésima temporada de la ‘Vecchia Signora’ le ha alejado de su décimo ‘Scudetto’ consecutivo y eliminado por segunda edición al hilo en los octavos de final de la Champions League, por lo que un despido de Pirlo antes del final de temporada podría apuntar a un posible regreso de Zidane a Turín como entrenador.

Posibles sucesores

Si bien, Zizou finaliza contrato hasta 2022, en la institución blanca ya tienen pensado su posible sustituto y se trata de su excompañero Raúl González, quien se encuentra haciendo un gran trabajo en el Castilla tal como el francés lo hizo antes de tomar las riendas del club en 2016.

El otro es Joachim Löw, entrenador alemán que anunció que dejaría a la selección teutona tras la Euro 2020 luego de 15 años al mando y que ha sido uno de los fetiches de Florentino Pérez desde que conquistó el Mundial de Brasil 2014.