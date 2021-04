El poderoso de Europa que descarta el fichaje de Haaland: ''No es posible, no vamos a fichar a un delantero''

Erling Haaland se ha convertido en el delantero que desean tener todos los grandes clubes de Europa. Sin embargo, el futbolista está cada vez más cerca de recalar a España luego de que su agente y padre viajaran a ese país para conocer las intenciones tanto de Barcelona y Real Madrid por el jugador.

El noruego también ha sido vinculado a equipos de la Premier League, concretamente al Manchester City, ya que el argentino Sergio Agüero no seguirá más en el club de cara al siguiente curso.

Pero Pep Guardiola descartó este viernes que el conjunto inglés buscará a otro ariete para reemplazar al 'Kun' debido a que los precios actuales del mercado no se lo pueden permitir.

''No sé lo que va a pasar, pero con estos precios no vamos a fichar a un delantero. No es posible, no nos lo podemos permitir. Todos los clubes lo están pasando mal financieramente y nosotros también'', dijo el técnico catalán al ser preguntado por la posibilidad de contratar a Haaland.

''Lo más probable es que no fichemos a un delantero para la próxima temporada'', añadió Guardiola en la rueda de prensa previa al duelo contra el Leicester City.

Apostar por los más jóvenes

El City perderá a Agüero, que se marchará libre tras acabar contrato, pero Pep confía en los futbolistas que tiene y en la cantera para el futuro.

''Tenemos suficientes jugadores en el primer equipo y futbolistas interesantes en la cantera'', apuntó el entrenador.