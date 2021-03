Manchester City anuncia la salida del Kun Agüero: "Cuando se cierra un ciclo se tienen muchas sensaciones"  

Manchester City anunció este lunes la salida del Kun Agüero, el equipo inglés le agradeció la entrega al jugador argentino que tanto les dio.

Sergio Lionel se irá al final de la campaña y sus destinos pueden ser Barcelona, PSG o Juventus, equipos que lo han buscado para reforzar sus plantillas.



El presidente de la entidad, Khaldoon Al Mubarak, ha querido dedicar al argentino unas emotivas palabras: "No se puede exagerar la contribución de Sergio al Manchester City durante los últimos diez años. Su leyenda quedará grabada de forma indeleble en la memoria de todos los que aman al club y tal vez incluso en los que simplemente aman el fútbol".

El Manchester City está pensando ahora en los preparativos para despedir a una auténtica leyenda del club. El argentino podría incluso tener un memorial en su nombre en las instalaciones.







MENSAJE DEL GOLEADOR

"Cuando se cierra un ciclo se tienen muchas sensaciones. Me quedo con la enorme satisfacción y orgullo de haber estado diez temporadas en el Manchester City, algo inusual en estas épocas para un jugador profesional.



Diez temporadas con logros importantísimos, en las que me pude convertir en el goleador histórico y en las que forjé un vínculo indestructible con toda la gente del club, a la que siempre llevaré en mi corazón.



Me tocó llegar en 2011, en una etapa de reconstrucción, y junto con la visión de sus propietarios y el aporte de distintos jugadores logramos colocarlo en lo más alto, entre los más importantes del mundo.

Le tocará a otros ahora mantenerlo en ese lugar de privilegio donde merece seguir estando. En lo personal, continuaré dándole todo en lo que queda de la temporada para ganar otros títulos y darle más alegrías a la gente. Llegará luego una nueva etapa con otros desafíos para los que me siento en plenitud y que encararé con la misma pasión y profesionalismo que entregué siempre para continuar compitiendo en el más alto nivel".