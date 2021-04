Técnico del Choco Lozano asegura que el jugador del Cádiz no realizó ningún insulto racista

Lo que parecía una tarde tranquila de domingo, pasada la media hora de partido, el Cádiz-Valencia se suspendía momentáneamente. Los jugadores visitantes abandonaban el terreno de juego después de un incidente entre Juan Cala y Mouctar Diakhaby. ¿El problema? Un supuesto insulto racista por parte del futbolista cadista hacia el central francés.

El propio Valencia quiso asegurar mediante su cuenta oficial de Twitter que condenaba cualquier acto racista, pero que volvían al césped porque su compañero había pedido a sus compañeros “que vuelvan al campo luchar”. Luego, tras el descanso, Álvaro Cervera optó por sustituir a Cala.



"he visto lo mismo que habéis visto vosotros, que ellos se han retirado con el árbitro porque un jugador de ellos había dicho que Cala le había insultado. Cala dice que en ningún momento ha insultado al jugador, hemos esperado y nos han dicho que teníamos que salir otra vez. Cuando se reanudó el partido vi a Cala que no estaba bien y en el descanso me lo ha vuelto a repetir, que no le había dicho nada. Y yo creo a mi jugador. Yo puedo contar lo que ha pasado en mi vestuario”



Aunque el central lebrijano continuó hasta el descanso, fue sustituido por Marcos Mauro para la segunda parte. "Cala me dice que espera al descanso y que le escuche, y que esté tranquilo. Con una tarjeta me da miedo, lo veo cabizbajo y por eso decido cambiarlo. Y en el descanso me ha dicho que en ningún momento lo ha insultado, que ha habido un lance, pero que en ningún momento lo había insultado. A mi el jugador me dice que no le ha insultado, ya a partir de ahí las reacciones de cada uno no la puedo manejar. Que ha habido un lance de juego, pero que no lo ha insultado".



También explicó sus conversaciones con personas del equipo rival. "Tengo conocidos en el Valencia y hemos hablado de fútbol y de lo que ha pasado. Les he dicho lo que me ha dicho mi jugador, que es muy noble y un chaval fantástico. Ellos creo que mis palabras las han reconocido sinceras".





Se le preguntaba sobre lo que le dijo a los jugadores en el descanso. "Les he dicho que esta situación que se ha vivido es ilógica pero el partido se tenía que seguir jugando, le dije que creyera en nuestro jugador y que había que seguir jugando el partido diferente a como se jugó el último cuarto de hora. Vamos a pensar en nuestro jugador y vamos a apoyarlo pensando que nos ha dicho la verdad. Eso les dije a los jugadores en el vestuario".