Compañero del Choco en Cádiz es acusado de racismo a jugador del Valencia quien dejó el campo llorando

Tremendo escándalo en el fútbol español. El partido Cádiz vs Valencia que se disputó este domingo se tuvo que interrumpir en el primer tiempo cuando se dio la denuncia de un acto racista. Juan Cala, compañero del Choco Lozano en el cuadro gaditano, supuestamente llamó “negro de mierd…” al francés del cuadro naranjero, Bakano Mouctar Diakhaby.

De inmediato la acción generó controversia ya que el futbolista afectado hizo los reclamos y molesto se retiró de la cancha. En apoyo, el resto de compañeros le siguieron al vestuario interrumpiendo el partido.

La Cadena COPE informó que el futbolista denunció que Cala lo insultó por su color de piel y se puso a llorar dentro del vestidor y no volvió al partido. Sus compañeros se reunieron y por pedido del jugador volvieron al campo, pero Diakhaby no regresó en acto de protesta.

El Valencia se pronunció en redes sociales enviando un contundente mensaje que traerá consecuencias para el jugador cadista ya que el racismo es penado muy fuerte en las ligas europeas que en pleno Siglo XXI sigue luchando contra esta endemia.

"El equipo se ha reunido y decide volver para luchar por el escudo pero firme en la condena al racismo de todo el @valenciacf en todas sus formas. ?? ?? ???????", fue el mensaje que mandó en redes sociales el equipo “che” que deja envidencias. Juan Cala, jugador al que acusaron del acto racial a quien el cuadro cadista lo sacó del campo.

El hondureño “Choco” Lozano no está en la cancha ya que no fue citado al estar todavía en algodones y ya suma tres semanas de baja. Este caso de racismo no es el primero en España, el jugador del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams, también lo sufrió y se retiró del campo del Getafe.

LaLiga española todavía no se ha pronunciado sobre este incidente que ya le está dando la vuelta al mundo. La acción nació en un forcejeo de un tiro de esquina donde los dos jugadores se estaban marcando, pero se observa claramente a Cala cuando se retira diciendo algo, situación que provoca la reacción furiosa del francés del Valencia que lo busca hasta que decide retirarse del partido.