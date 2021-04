Figura de Liverpool carga contra la Superliga europea: ''No me gusta, espero que no se lleve a cabo''

James Milner, el segundo capitán del Liverpool, dialogó con sky Sports luego de empatar este lunes contra el Leeds (1-1) y cargó contra la Superlgia europea, el torneo que podría arrancar en agosto del presente año solo con los clubes más fuertes del viejo continente.

Repasá la tabla de posiciones de la liga inglesa

Los 'Reds' son uno de los 12 fundadores del polémico campeonato, pero el mediocampista inglés fue tajante y aseguró que no le gusta para nada el proyecto que encabezará Florentino Pérez.

''No me agrada y espero que no se lleve a cabo'', expresó Milner, asegurando que el plantel desconocía completamente que ellos eran uno de los participantes de la Superliga.

''Tenemos que intentar ser profesionales y controlar lo que podemos controlar. Nos enteramos ayer. Hay muchas preguntas. No me gusta la Superliga'', cerró el futbolista, en un mensaje claro para los encargados del próximo torneo.

Asimismo, el técnico Jurgen Klopp manifestó que ''escuché hablar de eso por primera vez ayer (domingo). La gente no está contenta y puedo entenderlo, pero no tego mucho más que decir porque no fuimos consultados durante el proceso''.

Wenger predijo la Superliga europea en 2009

Por otro lado, el Liverpool no pasó del empate contra el Leeds de Marcelo Bielsa. El senegalés Sadio Mané había adelantado a los Reds al 31, pero el empate marcado por el español Diego Llorente al 87, deja a los vigentes campeones de la Premier con 53 puntos, a dos del West Ham, que ocupa la cuarta plaza que da derecho a participar en la próxima Champions, y a una unidad del Chelsea, que es quinto y con un partido menos.

Bielsa también se pronunció al término del partido sobre la Superliga y desaprueba el evento. ''Los poderosos lo son por lo que producen, pero el resto son indispensables. Lo que le da salud al fútbol es la posibilidad del desarrollo de los débiles, no el exceso de crecimiento de los fuertes. Los ricos quieren serlo más a costa de que los pobres sean más pobres", dijo en los micrófonos de Sky Sports.