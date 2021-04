Rumilly-Vallières, de cuarta división, clasifica a semifinales de Copa de Francia

El Rumilly-Vallières, un club no profesional que milita en la National 2 (cuarta división francesa), se clasificó este martes a las semifinales de la Copa de Francia tras dar la campanada venciendo por 2-0 al Toulouse, que está en segunda división.



El conjunto del este de Francia superó al Toulouse marcando un gol en cada parte y se convirtió en el primer club de cuarta categoría que alcanza las semifinales desde 2010, cuando lo logró el US Quevilly.



Quien no pudo imitarlo fue el Canet-en-Roussillon, también integrante de la National 2 y que este martes vio el fin a su fantástico recorrido tras caer por 2-1 contra el Montpellier de la Ligue 1.



El Canet se adelantó en el minuto 25 de penal obra de Toufik Ouadoudi, pero el Montpellier consiguió dar la vuelta al marcador con dos dianas de su delantero Andy Delort (60, 84 de penal).





El cuadro de la Ligue 1 no alcanzaba las semifinales de la Copa de Francia desde 1997.



Los otros dos semifinalistas se conocerán el miércoles, cuando terminen los enfrentamientos entre equipos de la Ligue 1: París SG-Angers y Lyon-Mónaco.