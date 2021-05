El sorpresivo mensaje de Cristiano Ronaldo que huele a despedida en la Juventus

Cristiano Ronaldo dejó una bomba en sus redes sociales con un misterioso mensaje.

En medio de los rumores de una posible salida de la Juventus, CR7 hizo una publicación que huele a despedida para muchos.

Ver: Jugadorazos que ya son libres y buscan nuevo club

Juventus acabó cuarto en la Serie A y ganó la Supercopa y la Copa Italia. El delantero portugués fue además el máximo artillero de la Serie A con 29 goles. Cristiano Ronaldo colgó un mensaje donde analiza todo lo vivido esta temporada.

"La vida y la carrera de todos los grandes jugadores están marcadas por altibajos. Año tras año nos medimos con grandes jugadores y retos ambiciosos, así que siempre tenemos que dar el máximo. Este año no pudimos ganar la Serie A, enhorabuena al Inter por un título merecido. Sin embargo, tengo que dar valor a todo lo que conseguimos en esta campaña con el Juventus a nivel de equipo y personal", escribió Cristiano Ronaldo.

"La Supercopa italiana, la Copa Italia y el título de máximo artillero me llenan de alegría, sobre todo por la dificultad que requieren en un país en el que no es fácil ganar. Con estos logros, conseguí el objetivo que me puse desde el primer día en el que llegué a Italia: ganar la Serie A, la Copa y la Supercopa, y ser además el mejor jugador y el máximo artillero", agregó CR7.

El luso señaló además que, pese a que el fútbol es un deporte colectivo, "es superando nuestros límites que ayudamos a nuestros equipos a alcanzar los objetivos".



Cristiano Ronaldo fue el máximo anotador en Italia esta temporada y dice que cumplió con su objetivo.

“Marqué más de cien goles por un club en Inglaterra. España e Italia. Nada se compara con el hecho de saber que dejé mi huella en todos los países en los que jugué”, subrayó Cristiano.

“Gracias a todos los que formaron parte de este viaje”, concluyó CR7.

Hay que mencionar que Cristiano Ronaldo tiene un año de contrato con la Juventus, pero en Italia afirman que está en la lista negra.