La guerra continúa: UEFA abre expediente sancionador contra Real Madrid y Barcelona por la Superliga

El castigo para los equipos que continúan involucrados en la Superliga europea, Real Madrid, Barcelona y Juventus, está cerca de ser decido tras el comienzo de una investigación realizada por UEFA para evaluar sus respectivas sanciones.



El ente del fútbol del viejo continente se pronunció tras dos semanas de la apertura del trabajo de los inspectores quienes tendrán una respuesta final alrededor de las próximas tres semanas sobre las multas que recibirán los tres clubes que siguen en la organización ilegal a ojos de las instituciones UEFA y FIFA.

"Tras una investigación llevada a cabo por los inspectores de ética y disciplina de la UEFA en relación con el proyecto de la llamada 'Superliga', se han abierto procedimientos disciplinarios contra el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus por una posible violación del marco legal de la UEFA. Se proporcionará más información a su debido tiempo", comunicó UEFA.



Una vez que inicie el procedimiento sancionador, los clubes podrán acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) o tribunales ordinarios para buscar apelar sus castigos.

Castigos para los clubes desafiliados

Cabe recordar que los equipos desafiliados de la Superliga (Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Atlético de Madrid, Liverpool y Tottenham), también recibirán su respectivo castigo.



Estos equipos renunciarán al cinco por ciento de sus ingresos UEFA por campaña, pagarán una donación de 15 millones de euros para las "comunidades locales" del fútbol europeo y se comprometen a participar en las competiciones de la confederación a los que clasifiquen.

También aceptaron el pago de una multa de 100 millones de euros si algún día buscan entrometerse a una competición "no autorizada", más otra sanción de 50 millones de euros por otra ruptura de sus compromisos.



"Todos tienen que asumir las consecuencias de lo que han hecho y no podemos fingir que no ha pasado nada. No puedes decir: 'Me van sancionar porque todo el mundo me odia'. No está bien lo que hicieron y vamos a ver en los próximos días qué hacer", dijo Ceferin, presidente de la UEFA.