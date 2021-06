Xavi reveló el motivo por el que rechazó ser entrenador del Barcelona:"es muy difícil porque soy culé"

La confirmación de Ronald Koeman acabó con los rumores de la llegada de un nuevo entrenador al FC Barcelona para la próxima campaña.

Uno de los nombres que más sonaba para el banquillo era el de Xavi Hernández, quien admitió y contó los motivos por el que rechazó hasta en dos ocasiones las propuestas culés.



"Por suerte o por desgracia le he dicho dos veces no al Barcelona, por circunstancias diferentes, familiares, profesionales, contractuales... Y decir que no es muy difícil porque soy culé, pero no era el momento", dijo en una entrevista a La Vanguardia.





Hernández cree que todavía no es el momento para dar un sí definitivo, pero en el futuro puede ser que se dé y cumplir uno de sus sueños.

"Lo que venga ya vendrá, se valorará y decidiremos. Nos han llegado cosas años atrás, pero no era el momento. Vino el Barça y no era el momento. No hay prisa. Xabi Alonso decía el otro día que quiere ser entrenador a su manera y me siento identificado", argumentó.



El español respeta el proyecto de Ronald Koeman y pide que se respete su gestión, ya que es una de las grandes leyendas del FC Barcelona.



"Aterrizo en Barcelona, me esperan en el aeropuerto y la gente en cuanto llego me envía mensajes. ¿Pero no te han dicho nada? Pues no, primero porque hay un entrenador que es Koeman, al que hay que respetar, y después porque yo no tengo ninguna prisa", subrayó Xavi.

Sobre su plan en Qatar: "Hemos renovado dos años con el Al Sadd, estamos muy a gusto y abiertos a otras ofertas de clubes, pero con calma. Estoy bien como estoy. Estoy aprendiendo, equivocándome, metido en un proyecto muy bonito, que no solo pasa por el Al Sadd sino por el Mundial de Qatar, que está a un año vista. Tendré un rol importante", concluyó.