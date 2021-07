Fue contratado por el Manchester City y ahora se marcha: ''Guardiola ni supo en que me ficharon''

Pedro Porro dejará el Manchester City de forma definitiva en las próximas horas para pertenecer completamente al Sporting de Portugal, club al que llegó cedido por dos temporadas el año pasado.

El diario A Bola confirma que la entidad lisboeta tiene muy avanzadas las negociaciones con los ingleses para hacerse con el lateral español, que tenía opción de compra por 8,5 millones de euros.

Porro firmaría por el Sporting hasta 2025 y ve con buenos ojos la operación, ya que quiere desvincularse lo más rápido posible del City porque no fue tomado en cuenta en ningún partido por Pep Guardiola desde que llegó en 2019 procedente del Girona.

''No creo que Guardiola sepa ni que me han fichado'', expresó el joven futbolista de 21 años, en declaraciones que recoge AS.

Ese mismo verano cuando llegó al City fue cedido al Valladolid, donde no brilló tanto y, por ello, el conjunto de la liga española decidió no hacer efectiva la opción de compra de la que disponían.

Su fichaje por el Sporting a préstamo volvió a cambiar su carrera. Pedro Porro ha sido uno de los grandes nombres de la temporada en Portugal, donde ha ganado la Liga y Copa.

Su gran rendimiento hizo que en marzo fuera convocado por selección de España y llegó a estar en la prelista de la Eurocopa, pero una lesión lo apartó de pelear la posibilidad de acudir.