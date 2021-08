¡Rompió todo! La petición que Barcelona y Laporta le hicieron a Messi y que Leo se negó a aceptar

Se comienzan a destapar secretos ocultos de la última reunión de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona y Jorge Messi, padre de Lionel.

Según información de Jota Jordi, de El Chiringuito, hubo una discusión con la cúpula culé antes de que se rompiera todo y se anunciara la salida del argentino.



Barcelona y la directiva culé le pidieron a Messi bajarse un 70% de su sueldo, algo que sorprendió y molestó mucho a Jorge Messi.





"'¿Nos estás tomando el pelo?, no por el dinero sino porque mi hijo ya había hecho el esfuerzo de bajarse el sueldo, llevamos 2 meses negociando y mañana que tenemos que hacer oficial la renovación, ¿Me haces esto?... De vosotros no me lo esperaba'", reveló Jota.



Esta información de Jordi hizo levantar la polémica y varios seguidores del Barcelona comenzaron a atacar a Laporta por no tratar bien a Messi, una leyenda del club.

Usó a Lionel Messi



Luego de la información de Jota Jordi, otro tertuliano como Cristóbal Soria, uno de los más cercanos a Leo, acusó a Laporta de usar al jugador y su renovación para ganar las elecciones.

Esto, en referencia a que una o la principal promesa de campaña de Laporta después del escándalo de Josep María Bartomeu.