Real Madrid se pronuncia por primera vez sobre el fichaje de Mbappé: "Hay que esperar"

Hoy se llevó a cabo el sorteo de la Champions League 2021-22 y en representación del Real Madrid en la gala estuvo Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club merengue.

Real Madrid realizó primero una oferta de 160 millones de euros al PSG para cerrar el fichaje de Mbappé, pero esta fue rechazada.

Hoy se informa que Florentino Pérez ha realizado una nueva oferta de 170 millones de euros más 10 en variables, según confirmó El Chiringuito y Marca.

Por primera vez, una voz oficial del Real Madrid habló sobre el fichaje de Mbappé, nos referimos a Emilio Butragueño.

“No puedo decir nada que no sepáis. Hay que tener tranquilidad y esperar. Es lo que puedo decir...", remarcó Butragueño.

"Sí que puedo decir es que tenemos una magnífica plantilla. A partir de ahí, ya sabéis lo que hay y no hay mucho más que decir”, agregó el dirigente del Real Madrid.



Butragueño habló de Mbappé y del sorteo de la Champions League.

Ahora falta por ver la respuesta del PSG teniendo en cuenta que el precio que han puesto por Mbappé ronda los 220 millones de euros, 40 millones más de lo que está dispuesto a llegar el Real Madrid por fichar al francés, al que solo le queda un año de contrato.

Más frases de Butragueño:

El sorteo

“Decir primero que siempre es un placer estar en el sorteo de esta competición que tanto significa para nosotros. Esta año ya vamos a contar con el apoyo de nuestra gente, que les hemos echado de menos. Saben que son muy importantes para el grupo. El año pasado jugamos contra dos de ellos y ya comprobamos lo difíciles que son y este año no va a ser diferente. Se ha añadido el Sheriff, que hay que felicitarlo. Viene de dos eliminatorias muy ajustadas. Va a ser un equipo muy difícil. Tenemos que estar preparados, en la Champions no hay partidos fáciles. No hay Cenicientas. La idea es volver al sorteo de octavos”.

Rivales

“Si estamos a nuestro nivel, confiamos plenamente en nuestros jugadores, podemos competir ante cualquier equipo. Lo importante es que estemos nosotros bien. El Inter sabemos lo que es, con San Siro. El Shakthar también lo conocemos. El Sheriff, que tendrá una motivación máxima… Pero si estamos bien, tenemos que ser muy optimistas”.

Jugar en el Bernabéu

“Estamos todos deseando que se produzca. La afición sabe lo importante que es para nosotros. Y que cada vez más aficionados puedan acudir al estadio porque queremos estar con ellos y que compartan la pasión de estas noches europeas”.

Competición especial

“Es la más prestigiosa y la más difícil. Somos los que más la hemos ganado, eso nos obliga a dar lo máximo para defender esa condición. Es un orgullo defender esta camiseta, y también por nuestros aficionados. Todos debemos ser conscientes de lo que significa esta competición. También lo que significa el Madrid para esta competición”.