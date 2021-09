UEFA ataca al Real Madrid: "Florentino se lamenta y luego intenta fichar a Mbappé por 180 millones"

La UEFA lo ha hecho otra vez. Aleksander Ceferin, presidente del ente europeo, no se muerde la lengua, como de costumbre, y vuelve a atacar a los clubes más poderosos del mundo, Real Madrid, Barcelona y Juventus, por su intento de continuar impulsando la Superliga.

El directivo comentó al medio alemán Der Spiegel que no le importaría que estas instituciones dejen de formar parte de la confederación y que ve muy 'conveniente' como estos planean crear la polémica competición pero quieren disputar en la entrante Champions League.

"No me importaría que se fueran, resulta muy divertido que quieran crear una nueva competición y al mismo tiempo quieran jugar esta temporada la Liga de Campeones", apuntó Ceferin.

Y añadió: "Estos clubes tienen sencillamente directivos incompetentes. Esos tipos han intentado matar el fútbol".

De acuerdo con el presidente de la UEFA, las mencionadas instituciones "se quejan de que los salarios son demasiado altos pese a que ellos mismos negocian los contratos" y que ve muy inconsecuente lo realizado por Florentino Pérez al intentar fichar al galáctico Kylian Mbappé.

"Dice (Florentino) que el Madrid solo puede sobrevivir con una Superliga y luego intenta fichar a Kylian Mbappé por 180 millones de euros", comentó el directivo.

Ceferin confesó que sufrió amenzas vía teléfono por un asesor de Superliga. El presidente comentó que esta persona le sugirió que la competición fuera organizada por la UEFA y cuando él rechazó, éste le dijo que iban a demandarlo, pues adjudicó que los clubes interesados tenían mucho dinero e influencia.

- Rechazó idea FIFA -

Para culminar, el abogado y empresario esloveno rechazó la idea de la FIFA de organizar un mundial cada dos años, y espera que el ente entre en razón.

“Espero que la FIFA entre en razón, no creo que hablar con todo el mundo menos con las confederaciones sea la forma adecuada de enfocar esto. No nos han dicho nada, ni una llamada, un correo… nada. Solo sabemos lo que hemos visto en la prensa. Podemos decidir no participar. Por lo que sé, los sudamericanos piensan lo mismo. Buena suerte con un Mundial sin nuestras dos confederaciones. No creo que pase jamás, va contra los principios básicos del fútbol. Estaríamos matando a los jugadores si les pedimos jugar un torneo de un mes cada verano", concluyó.