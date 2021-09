Ansu Fati es ofrecido al Manchester City por Jorge Mendes y la postura que tomó Pep Guardiola

El futuro de Ansu Fati pasa por estar muchos años en el FC Barcelona. Sin embargo, antes deberá reunirse con la directiva por el tema de su renovación, pero según informa este viernes Sport, su agente está aprovechando la situación para presionar al club catalán con una posible salida del delantero rumbo al Manchester City.

Fati acaba contrato en junio de 2022 y, al igual que con Pedri, el Barça tiene como prioridad lograr su renovación en las próximas semanas. Por todos es sabida la difícil situación económica del equipo, que recientemente ya se plantó con las exigencias de Ilaix Moriba para renovar.

El caso de Ansu no tiene pinta de que vaya a complicarse, pero la realidad es que ambas partes también están jugando sus cartas. El citado medio señala que Jorge Mendes, representante del jugador, está intentando que su cliente no se vea obligado a firmar una renovación a la baja en el Barcelona y quiere ponerlo en el mercado para jugar la partida con sus reglas.

El Manchester City no sería el único club al que el representante habría ofrecido los servicios de Fati, cuyo deseo no es otro que seguir haciendo historia en el club de sus amores.

No obstante, la citada fuente también explica que Guardiola recibió la propuesta, pero que no piensa en ''traicionar'' al Barcelona y se apunta a lo que ya hizo cuando se confirmó que Messi se marcharía del Camp Nou, cuando explicó que el argentino no entraba en sus planes.

El regreso de Ansu Fati

La vuelta del delantero a los terrenos de juego ya no es inminente. Aunque se esperaba que pudiese regresar el 20 de septiembre, el diario AS asegura que los médicos del Barça han desechado esta posibilidad.

''La recuperación del joven delantero se ha unido a una ralentización de la rehabilitación en los últimos días, que ha obligado a poner el freno de mano sobre las expectativas iniciales", explica el rotativo.

El talentoso jugador volvería a saltar el césped en octubre, por lo que se perderá otra buena tanda de partidos ante rivales como Sevilla, Bayern Múnich, Granada, Cádiz, Levante, Benfica y Atlético de Madrid. Se espera que para el 17 de dicho mes ya pueda estar totalmente recuperado.