Cassano lo revienta: ''Ha marcado 150 goles, pero no sabe jugar al fútbol; le tiene miedo a la pelota''

La selección de Italia vive su mejor momento de la última década. La escuadra que dirige Roberto Mancini no ha perdido un partido desde noviembre de 2018 y suma 36 encuentros sin conocer la derrota. Sin mencionar que son los vigentes campeones de la Eurocopa tras vencer a Inglaterra en la final.

Pero para Antonio Cassano estos números poco le importan y fue tajante en el canal de Twitch de Christian Vieri, donde le apuntó a Ciro Immobile, el delantero titular de la Azzurra.

''Italia juega un fútbol maravilloso, pero extrañamos jugar con un '9'. Es una locura que no le marcaramos a Suiza (0-0). No sé si podemos presentarnos así en el Mundial. Immobile ha marcado 150 goles con Lazio, pero sigo diciendo que no sabe jugar al fútbol'', lanzó el exfutbolista de 39 años.

En esa misma línea, Cassano agregó: ''Juega con miedo, tiene mucho miedo, se nota. Cuando le das la pelota no la quiere, lo sé bien porque soy exjugador. Toma a Lewandowski de Polonia y dáselo a Mancini, ¿quién podría vencernos?''.

El 'Bambino' también añadió otras de sus dudas más allá de la de Immobile. ''Raspadori es demasiado joven, Scamacca no me convence mucho a nivel internacional. ¿Caputo? Ya es complicado con Immobile, con Ciccio parecería que jugamos con seis hombres''.

La realidad es que los números de Immobile con la 'Azzurra' son 15 goles en 54 partidos, lejos de los 154 tantos marcados en 221 choques con Lazio, por lo que muchos coinciden con la postura de Cassano.

No obstante, la presencia de Ciro es inmejorable porque son pocos los delanteros que tienen un nivel como él en el fútbol europeo.