"No tengo nada menos que Messi y Cristiano Ronaldo, soy el mejor del mundo, el Balón de Oro me extraña"  

Siempre fiel a su estilo, Zlatan Ibrahimovic volvió a abrir la boca y dejó a varios sorprendidos con sus palabras. El sueco volvió a mostrar su seguridad en sí mismo.

En una entrevista para France Football, el delantero del Milán habló sobre el Balón de Oro, Messi y Cristiano, además comentó sobre su posible retiro.



Ibra no dudó en ponerse a la altura de Messi y CR7: "Si estás hablando de cualidades intrínsecas, no tengo nada menos que ellos. Si miras los trofeos, sí, no gané la Champions", comenzó diciendo el sueco.





Y agregó: "Estoy obsesionado con eso porque cuando haces cosas buenas colectivamente, el individuo te sigue. No puede ser bueno si el colectivo no es bueno".



Sobre ganar el Balón de Oro: "¿Si extraño el Balón de Oro? ¡No, es el Balón de Oro el que me extraña! En el fondo, creo que soy el mejor jugador del mundo".





"No creo que sea relevante comparar jugadores entre sí. Todos han jugado en su generación, con diferentes compañeros, es difícil comparar. Creo que todo el mundo tiene su historia y debe afrontarla", comentó Zlatan.

Ibrahimovic también tuvo palabras referentes a una posible retirada: "Para todos los jugadores, es muy difícil retirarse. Durante tu carrera, estás programado. Todos los días te levantas, desayunas, entrenas, terminas de entrenar, y luego alguien te cuida, te preparamos el almuerzo, vienes a casa, descansas, pasas el rato con tu familia o lo que sea, y el al día siguiente es lo mismo. Pulsas "repetir". Estamos programados en nuestras cabezas. Y han pasado veinte o veinticinco años para mí. El día que te detienes, la primera mañana, te despiertas y te dices: "¿Qué diablos estoy haciendo ahora?" Ya no estás programado y estás entrando en un nuevo capítulo en tu vida. Y eso me asusta. Pero todavía no ha llegado, no quiero pensar en eso. Cuando eso suceda lo haré".