Real Madrid ganó con remontada incluida y así quedó la tabla de posiciones de la Liga Española ¿Y Barcelona?

Real Madrid sigue invicto en la temporada 2021/22 de la Liga Española. Este domingo triunfó ante el Celta en el regreso del Santiago Bernabéu.

El equipo blanco ganó 5-2 con hattrick de Benzema, un tanto de Vinicius Junior y otro de Camavinga, quien se estrenó como goleador. Con su triunfo, el conjunto de Ancelotti alcanzó los 10 puntos y es primero por diferencia de goles.



Valencia es segundo, Atlético tercero y Barcelona séptimo ya que no jugó esta jornada su partido contra el Sevilla. Todo esto tras la fecha FIFA, los jugadores del equipo culé no llegaban en condiciones y la jornada queda pendiente.

Para la siguiente, Real Madrid visita al Valencia, Barcelona va de local contra Granada y en la misma condición el Atlético ante Athletic de Bilbao.



TABLA DE POSICIONES EN ESPAÑA