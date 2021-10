Lo reventaron tras la derrota del PSG y la afición cree que no debe ser titular: ''Está lejos del jugador que fue''

Luego de encadenar ocho victorias al hilo, el PSG sufrió su primera derrota en la Ligue 1 frente al Rennes (2-0), dejó malas sensaciones y sobre todo mucho descontento con uno de los delanteros que conforman el tridente de ensueño que alineó el DT Mauricio Pochettino.

''Desperdicio técnico, falta de precisión, una sombra de lo que fue'', fueron algunas frases que utilizó la prensa francesa para criticar la actuación de Neymar, no solo por el desempeño que tuvo en la derrota, sino en general durante lo que va de la temporada.

Pochettino había decidido salir desde el arranque con sus tres figuras, además de Ángel Di María. A 15 minutos del final y perdiendo por dos goles, el entrenador optó por sacar a Ney para darle entrada a Icardi.

Según Le Parisien, esa acción fue bien justificada con los resultados estadísticos posteriores. Neymar sólo acertó un tiro al arco, mientras que el resto del partido fue una ''cadena de malas decisiones''. También remarcaron su falta de precisión en los pases acertados (un 75,4%) y comparándolo con el de sus compañeros Messi (83,6%), Mbappé (93,8%) y Di María (78,8%).

''No ha conseguido levantar cabeza y firma, de momento, un decepcionante ejercicio en el plan estadístico: en siete partidos (entre todas la competencias) Neymar sólo marcó un gol de penal y dio dos asistencias'', detalló la misma fuente.

A la hora de puntuar al equipo, Le Parisien le puso la calificación más baja de todas (2,5). ''Su peor actuación de la temporada sin dudas. 22 balones perdidos de 82 que tocó. Desperdició mucho en todos los ámbitos. Perdió el balón en el primer gol del Rennes'', apuntaron. Messi fue uno de los ''mejores calificados'', con 5.

La encuesta por L'Equipe

Por su parte, L'Equipe afirmó que Neymar ya es incapaz de imponerse en el uno contra uno: ''Está lejos del jugador que fue hace cinco o seis años con el Barcelona o incluso en el PSG durante el 2020''.

Según el citado medio, lo que más preocupa es la pérdida de velocidad y sus nulos regates contra los defensores: ''Un Neymar sin acierto en el regate, es como un Roger Federer sin su revés, es mucho menos bonito''.

Por último, el diario francés publicó una encuesta para la afición parisina en la que consultó si el brasileño merece ser titular. Los 71,916 votos de los usuarios arrojaron un resultado sorpresivo. Mientras que un 31% afirmó que sí, un 63% consideró que no. El resto ''no sabe, no contesta''.