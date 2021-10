Reventaron a Cristiano Ronaldo: ''Ni siquiera está entre los mejores cinco futbolistas de la historia''

Antonio Cassano volvió a jalar el gatillo y disparó contra Cristiano Ronaldo. El italiano, una vez más, deja claro que el portugués no es santo de su devoción.

A través del canal de Twitch de Christian Vieri (Bobo TV), Cassano respondió a Jorge Mendes, quien consideró que su representado es el mejor futbolista de todos los tiempos.

''Sí, el mejor de la historia después de Napoleón Bonaparte'', ironizó el exdelantero. ''¡Basta Jorge Mendes! Ni siquiera está entre los cinco mejores. Messi, Pelé, Maradona, Cruyff y el 'Fenómeno' Ronaldo están en otro nivel'', aseguró el 'Bambino'.

El 'Toro' Vieri coincidió con su compatriota, aunque en su caso afirmó que ''cambiaría a Cruyff por Van Basten''.

Cassano ya había cuestionado al ariete luso en otras ocasiones. Cuando jugaba en la Juventus manifestó que ''si vendes a Cristiano, hay 100 millones con los que puedes fichar a un par de jugadores top. El año pasado, con Sarri la Juve practicó el mejor fútbol de los últimos años y aún así fue despedido. ¿Su problema? ¡Ronaldo! No se puede tener a un entrenador que quiera jugar a fútbol con él, es un freno para Pirlo. Solo piensa en sus goles y récords''.

El futuro de Haaland

Durante la transmisión también hablaron sobre el goleador Erling Haaland. ''A mí me han dicho: 'Cuidado, que el Bayern quiere fichar a Haaland'. Y luego también que el Madrid quiere a Lewandowski para un par de años. Para mí tendría sentido'', desveló Cassano.

Aunque Vieri señaló que ''a mí, en cambio, me han dicho que Haaland va al Madrid al ciento por ciento. Eso me dicen, pero no sé si es verdad''.