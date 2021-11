Piqué se pronuncia sobre las normas de Xavi en el Barcelona: ¿Le canceló una entrevista?

“Cuando hay normas no hace falta que el entrenador sea duro. Como jugador, cuando estuve en un vestuario en el que había normas nos fue bien. Cuando no hubo normas nos fue mal. No es disciplina, es orden”, fue lo que dijo Xavi Hernández en su presentación como entrenador del Barcelona.

Gerard Piqué, uno de los referentes del Barcelona, se ha pronunciado sobre estas reglas de Xavi Hernández y todo fue en una charla con el influencer Ibai Llanos en stream, quien le preguntó si era cierto que Xavi le había cancelado una entrevista con el programa "El Hormiguero".

"La gente opina porque los medios de comunicación dicen lo que quieren que la gente que escuche. La gente consume y lee, el problema es de los que inventan", explicó Piqué en el canal de Twitch de Ibai Llanos, en el anuncio de la presentación del nuevo equipo de eSports que ambos han fundado.

Gerard Piqué añadió: "Xavi ni sabe que he cancelado mi visita a El Hormiguero".

Son varias las normas que ha puesto el nuevo DT del Barcelona a los jugadores y Piqué cómo es que se debe manejar el tema de las entrevistas.

"Le tuve que explicar (a Xavi) que es verdad, que cancelé la entrevista, pero la cancelé porque me dio la gana cancelarla, porque al final hay unas normas que ha puesto Xavi y que si quieres viajar tenías que decirle y comentarle y al final preferí no comentárselo y cancelar la entrevista porque no me apetecía tener que pedirle permiso ni mucho menos y ya está",confesó Piqué.

Xavi ha llegado al Barcelona para cambiarle la cara al equipo.

El central del Barcelona señaló que ya están buscando otra fecha más idónea para la entrevista. "Sí que me apetecía porque si no, no lo hubiera organizado. Pero se puede hacer más adelante, ya estamos buscando otra fecha. Buscar otra fecha más idónea y ya está. Al final es adaptarse a las circunstancias y a las situaciones. Al final, de lo que te cuentan a lo que de verdad es hay un mundo y a veces tienes que ir corrigiendo y da pereza. Pero ya que has sacado el tema, te lo digo", contó.

Sobre Xavi, apuntó: "Parece que Xavi ha venido a imponer. Xavi ha puesto sus normas, que nos parecen geniales a todos. Pero de ahí a lo que muchos han dicho parece que esto sea algo que no es".