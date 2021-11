Xavi, sobre Piqué y normas en el Barcelona: "No me interesa cómo se trabajaba antes, es un tema de orden"

El español Xavi Hernández vivió este viernes su primera rueda de prensa como entrenador del Barcelona previo a su estreno en el banquillo en el derbi catalán ante Espanyol el sábado.

El estratega blaugrana habló sobre las sensanciones que tiene del plantel tras su llegada, lo que espera de su equipo, como lo es pelear por títulos, y dejó en el claro el tema de las normas, al cual comentó que se le está dando mucha importancia a pesar de ser algo normal.

"Es un derbi y habrá mucha tensión y nervios. Ya le he dicho a los jugadores que tienen que competir y tenemos que controlar todas las situaciones del juego. Son muchos detalles, pero tenemos mucha ilusión por empezar bien. Lo que he visto a los entrenamientos me ha gustado y el talento lo tenemos. Este positivismo que hay en el club se tiene que trasladar en resultados a partir de mañana", dijo Hernández, sobre el encuentro de su debut.

Y agregó: "Nosotros hemos intentado con los jugadores que se han quedado en el parón, implantar nuestra idea y analizar el Espanyol. No hemos tenido muchos días para trabajar juntos, pero muchos jugadores ya saben nuestra idea. Hay que tener sacrificio y el talento ya saldrá. Tenemos que ir todos a una, ser un equipo. En casa tenemos que ser un fortín".

¿Cómo jugará el Barça de Xavi?: "Evidentemente lo que queremos es jugar bien, tener el balón, tener ocasiones, no especular y presionar alto y creemos que así es más fácil llegar al resultado. Tenemos urgencias en la clasificación y no se puede fallar. Estamos reiniciando un proyecto con toda la ilusión del mundo. Vamos a intentar que se vea nuestra idea de juego para ganar".



El DT mencionó el tema de sus bajas, como son las ausencias en la delantero como de Ansu Fati y Dembélé: "Entrenamos después de la rueda de prensa y no tengo decidido el once. Mis sensaciones son buenas con los jóvenes. No tenemos ni a Ansu, ni a Dembélé, ni a Martin (Braithwate) ni al Kun, pero los jóvenes están preparados. Alguna sorpresa podrá haber".

El caso de las normas en el vestuario tomó mucho revuelo, sobre todo tras que Xavi implementara un orden que limitaría la "mucha vida" que tiene Gerard Piqué fuera del fútbol, a lo que el entrenador comentó: "Todos tenemos mucha vida, pero al final se trata de una normativa de convivencia. Es fundamental para un colectivo. No he tenido que ser sargento, es un tema de orden. Cuando hemos tenido estas normativas hemos ido bien. La convivencia ha ido bien. Se ha dado mucha importancia a las normas, pero no la tiene. No hace falta gritar ni ser un sargento".

Además: "Lo que tengo claro es que cuando hemos puesto este orden y normas hemos ido bien. No sé como se trabajaba antes, pero no me interesa mucho. Es un tema de organización de equipo, de ser familia, de actitud y sacrificio. Unos valores que no pueden faltar en este club".





Esto dijo sobre la llegada de Dani Alves: "Yo le dí una vuelta y lo conozco perfectamente. Nos va a sumar en todo. Es ganador y tiene alma. Luego dentro del campo, lo hemos visto jugar y está muy bien físicamente. Nos va a sumar y es un futbolista espectacular. Es un futbolista que asociativamente es de los mejores que he visto en mi carrera. La pena es que no podamos hacerlo jugar hasta enero".



¿Cuánto tiempo necesitará este Barcelona para funcionar a la perfección? Xavi respondió: "No lo sé. Vamos a verlo, es una incógnita. Esta semana hemos sido muy pesados con charlas para decir lo que queremos. Mañana competimos y espero que ya se vean cosas. Sobre todo en el resultado. Intentamos que nuestra vía sea jugar bien al fútbol, pero al final nos váis a valorar por el resultado. Estoy muy tranquilo, positivo. Me hace mucha ilusión de estar en mi casa. Estoy menos nervioso de cuando era futbolista, ahora tengo que transmitir la idea. Estoy tranquilo y confiado. Las sensaciones son muy buenas", culminó.