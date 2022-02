$!Achraf Hakimi revela por qué se fue del Real Madrid y quién lo sorprendió en el PSG: ‘‘Es imposible quitarle el balón’’

“Es un partido bonito de jugar y es un equipo que tengo en el corazón por todo lo que me ha dado, me ha hecho como persona y como jugador, y me ha hecho aprender. Prepararemos muy bien el partido. Tienen un equipazo y nunca hay que dar por muerto al Madrid aunque aquí parezca que tengamos más nombres”.

¿Cómo ha evolucionado desde que se fue del Madrid?

‘‘Bastante, tengo unos años más, soy más maduro, tengo más experiencia. En Madrid venía del Castilla, de jugar con los jóvenes y sin tener experiencia a nivel profesional a alto nivel. Ahora después de haber jugado en varios clubes y en grandes equipos me han hecho tener experiencia, madurez y responsabilidad’’.

¿Su adiós del Madrid fue por esa falta de madurez o confianza?

‘‘Un poco las dos cosas. Es verdad que cuando subes al Madrid por primera vez vienes de jugar del Castilla y es normal que el club no apueste tanto porque eres un jugador joven. Pero luego cuando me marcho al Dortmund me fui cedido y cuajé dos grandes temporadas y tenía que volver y decidir. Y ahí el Madrid creo que seguía sin apostar por mí aunque podía seguir jugando a un gran nivel. Y luego cuando me marché al Inter traspasado había también una opción de compra del Madrid y tampoco la ejecutó, así que creo que el Madrid no quiso apostar tanto por mí como otros clubes. Y estoy contento porque creo que estos clubes no se equivocaron al apostar por mí’’.

Su relación con Mbappé, ¿espera no perderlo la campaña que viene?

‘‘La verdad que me llevo muy bien con él, hemos congeniado muy bien desde el primer día. La edad también hace porque tenemos muchas cosas que ver y hacer en las que coincidimos. Vamos a ver qué pasa, yo le deseo lo mejor en su carrera y en su vida, y él ya decidirá. Vamos a disfrutar de él que aún nos quedan varios meses juntos y luego vamos a ver qué pasa’’.