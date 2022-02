El feo gesto de jugador del Barça al Espanyol, Xavi se pronuncia y luego pide perdón: ‘‘No me siento orgulloso de lo ocurrido’’

El defensor Ronald Araujo fue protagonista de unas lamentables imágenes en el derbi catalán cuando el Barcelona estaba volcado a la desesperada en busca del empate contra el Espanyol en los minutos finales.

Así marcha la tabla de posiciones de la liga española

Y es que ambas escuadras se quedarían con un jugador menos luego de que Piqué y Melamed vieron la tarjeta roja de Hernández Hernández (92’). Fue en ese momento cuando el central uruguayo se encaró con los ‘periquitos’.

Araujo, que abandonó el partido durante el descanso por una lesión, le hizo un feo gesto a Melamed cuando éste se iba hacia los vestuarios y le recriminó su acción desde el banquillo: ‘‘A Segunda, a bajar a Segunda’’. Sin mencionar que también se lo repitió a la afición local.

Las imágenes no tardaron en viralizarse por las redes sociales y Xavi se pronunció en la rueda de prensa posterior. ‘‘No lo he visto. Tenemos que respetar al contrario, al árbitro, a la afición rival. Hay que ser respetuosos siempre, pero la tensión te puede a veces... pero pido perdón. Si ha pasado eso, no puede pasar”, dijo el DT azulgrana.