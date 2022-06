La agenda de partidos por el mundo: Final Italia-Argentina, repechajes rumbo a Qatar, amistosos y Nations League

Liga de Naciones UEFA Polonia vs Gales / 10:00 am

Amistosos Malta vs Venezuela / 11:00 am Estados Unidos vs Marruecos / 5:30 pm

Jueves 2 de junio

Amistosos

Japón vs Paraguay / 4:00 am

Corea del Sur vs Brasil / 5:00 am

Ecuador vs Nigera / 6:30 pm

México vs Uruguay / 8:00 pm

CONCACAF Nations League

Guayana Francesa vs Guatemala / 1:00 pm

Belice vs República Dominicana / 4:00 pm

Panamá vs Costa Rica / 5:30 pm

Guadalupe vs Cuba /6:00 pm

Liga de Naciones UEFA

República Checa vs Suiza / 12:45 pm

España vs Portugal / 12:45 pm

Serbia vs Noruega / 12:45 pm

Eslovenia vs Suecia / 12:45 pm

Irlanda del Norte vs Grecia / 12:45 pm