¿Al Barcelona? Robert Lewandowski deja claro que se va: “Mi etapa con el Bayern Múnich ha terminado”

El delantero polaco del Bayern Múnich Robert Lewandowski, doble mejor jugador FIFA de 2020 y de 2021, declaró este lunes que su “etapa” con el club alemán “ha terminado”.

“Una cosa es cierta hoy: mi etapa con el Bayern ha terminado”, anunció el delantero internacional en una rueda de prensa con la selección polaca, sin dar ninguna indicación sobre su futuro.

Sport, diario especializado en noticias del FC Barcelona, tuvo la oportunidad de dialogar con Lewandowski y le lanzó la pregunta sobre la posibilidad de ir al equipo culé.

“¿Si soy optimista por mi fichaje por el Barça? Es una gran pregunta. No me gusta estar en esta situación. Lo que es seguro de momento es que mi era en el Bayern ha acabado. No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera en este club. A ver qué podemos hacer en las próximas dos semanas, no quiero seguir y me gustaría centrarme en Polonia. Después de la Nations League tendremos tiempo para hablar de la situación, pero no veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern”.