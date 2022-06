Al Khelaifi revela por qué Mbappé rechazó al Real Madrid, aclara el tema de Zidane y responde a la Liga de España

Nasser Al Khelaifi sigue siendo tema de conversación en las últimas semanas. El presidente del PSG de Francia ha estado en los medios internacionales desde que logró renovar a Kylian Mbappé y también por su polémica con el tema del Fair Play Financiero.

En una entrevista con Diario Marca de España, Al Khelaifi fue preguntado sobre el futuro entrenador del equipo, donde aún no confirmó la marcha de Mauricio Pochettino, pero si descartó a Zidane.

Ver: Está prohibido. Siete años de cárcel en Qatar por tener sexo durante el Mundial 2022

“Lo diremos en su momento Solo quiero dejar claro que Zidane me gustaba como jugador y me gusta como entrenador, pero no hemos hablado con él ni directa ni indirectamente, jamás”, aseguró el presidente del PSG.

Christophe Galtier, quien dirige al Niza, es el técnico que quiere Nasser y sería anunciado esta misma semana como nuevo entrenador del PSG.