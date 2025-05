Alexander Arnold dice al Real Madrid lo que tanto querían escuchar tras su salida del Liverpool: "Necesito un..."

"Ha habido mucho ruido sobre qué decisión iba a tomar. Sé que mucha gente piensa que debía haberlo dicho antes y que otra dice que esperara al momento adecuado, pero personalmente creo que el foco tenía que estar en el campo. Cuando estás en medio de la pelea por títulos, tienes que tomar la mejor decisión por el equipo y no permitir distracciones. Quería hacerlo cuando la temporada estuviera acabada, no después del último partido, pero cuando ya no hubiese nada en juego", reconoció Alexander-Arnold, que ganó el pasado domingo su segunda Premier League con los 'Reds'.

El lateral fue preguntado sobre si los éxitos de esta temporada le hicieron cambiar de opinión respecto a quedarse en el Liverpool.

"Sí, al 100 %, fue una gran posibilidad. Tengo plena confianza en el técnico y en el club, en que van a ir hacia adelante. No es que crea que no vamos a luchar por títulos, porque sé que el entrenador es un ganador, y lo has podido ver esta temporada. Así que no es que no tuviera confianza en ello, pero sentía que necesitaba un cambio. Es algo que quiero probar como persona y como futbolista, irme a otro lado a probarme".

La decisión de Alexander-Arnold de abandonar el club en el que ha estado las dos últimas décadas ha levantado ampollas entre algunos aficionados que tratan al jugador de "traidor".

"Entiendo al 100 % que haya gente decepcionada con mi marcha. He sido aficionado de este club toda mi vida y me ha dado la oportunidad de jugar y de conseguir todo esto, así que lo entiendo. Yo he crecido viendo a jugadores que te encantaban y se iban, jugadores que han ganado títulos y con los que sentías una conexión, así que los entiendo, porque a mí también me pasó. Entiendo que a algunos les decepcionará y a otros les enfadará. Cuando tomas una decisión así es algo que no quieres que pase, decepcionar a muchas personas, por eso es difícil. Es algo que ha estado en mi cabeza durante mucho tiempo y ahora que lo he podido contar siento que me he quitado un peso de encima".