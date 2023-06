Alphonso Davies revela el insólito motivo por el que no fichó por el Barcelona: “Me dolió en aquel momento...”

Mientras el jugador define lo que pasará con su futuro, hizo una sorprendente revelación en el podcast Say Less, asegurando que estuvo muy cerca de fichar por el Barcelona en 2019.

Sin embargo, aquella operación no surtió el efecto esperado por la intervención del expresidente Josep María Bartomeu. El dirigente fue quien tiró por la borda el traspaso de Davies como azulgrana.

“El Barça se me acercó y me querían, pero el presidente Bartomeu no me quiso porque era canadiense. Me dolió en mis sentimientos en aquel momento y no pude fichar”, confesó el zurdo.