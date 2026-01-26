Lo que Real Madrid no pudo: los tres fichajes que Xabi Alonso pidió al Liverpool para firmar su contrato

Xabi Alonso suena cada día que pasa para llegar al Liverpool, el club ya hizo una llamada a su entorno y la respuesta del DT español fue positiva para tomar al club si en algún momento se deja de contar con Arne Slot. Ahora, la prensa inglesa adelanta que Alonso ya habría hecho tres exigencias para dirigirlos cuando toque o a partir de la siguiente temporada donde la plantilla sería renovada.

Mohamed Salah es uno de los grandes referentes que va a salir, Virgil Van Djik se le puede sumar y así otros nombres que pueden formar parte de la limpieza de Xabi en el equipo rojo. Para eso, Xabi habría dado tres nombres a la alta dirigencia del Liverpool como prioridad de fichaje, un defensa, un volante contención y un extremo para sustituir a Salah. Esos nombres son: Micky Van de Ven, el central del Tottenham aportaría mucha velocidad a una zaga. Su valor de mercado ronda los 65 millones, según Trasnferkmartk. Seguimos con Adam Wharton (Crystal Palace), un mediocampista con mucha velocidad y que es buscado por el Manchester United y otros equipos de Europa. Su valor está en 60 millones de euros.



Cerramos las peticiones de Xabi con dos extremos, Michael Olise o Barcola, jugadores de Bayern Múnich y PSG. El primero ya sabe lo que es jugar en Inglaterra y el segundo buscaría una nueva aventura en su carrera. Olise tiene un valor de 130 millones, mientras que Barcola anda por los 70 millones. Es una gran petición la que le hace el DT español a los rojos para unirse a ellos como jefe.