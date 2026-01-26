Lo que Real Madrid no pudo: los tres fichajes que Xabi Alonso pidió al Liverpool para firmar su contrato

<b>Mohamed Salah</b> es uno de los grandes referentes que va a salir, Virgil <b>Van Djik </b>se le puede sumar y así otros nombres que pueden formar parte de la limpieza de Xabi en el equipo rojo.Para eso, <b>Xabi </b>habría dado tres nombres a la alta dirigencia del <b>Liverpool</b> como prioridad de fichaje, un defensa, un volante contención y un extremo para sustituir a Salah.Esos nombres son:<b> Micky Van de Ven</b>, el central del Tottenham aportaría mucha velocidad a una zaga. Su valor de mercado ronda los 65 millones, según Trasnferkmartk.Seguimos con <b>Adam Wharton (Crystal Palace)</b>, un mediocampista con mucha velocidad y que es buscado por el <b>Manchester United</b> y otros equipos de Europa. Su valor está en 60 millones de euros.