Internacionales

Sergio Ramos tiene un acuerdo para comprar a un exequipo en la Liga Española: esta es la millonaria cantidad que ofrece

El exjugador de Real Madrid comprará equipo de la Liga Española por una millonaria cantidad: ya tiene un acuerdo.

  • Sergio Ramos tiene un acuerdo para comprar a un exequipo en la Liga Española: esta es la millonaria cantidad que ofrece

    Sergio Ramos tiene un acuerdo total para comprar al Sevilla, uno de sus exequipos en la Liga Española.
2026-01-26

El español Sergio Ramos, que aún no ha anunciado su retirada como futbolista y que jugó hasta diciembre en el Rayados de Monterrey mexicano, ha llegado a un pre-acuerdo con los principales accionistas del Sevilla, con los que negociará la compra del club de la primera división del fútbol hispano en el que se formó y en cuyo primer equipo militó en dos etapas.

La oferta de unos 400 millones de euros que Sergio Ramos comunicó de manera informal a algunos accionistas hace dos semanas ha convencido a las familias propietarias, con las que se abrirá un periodo de negociación exclusiva para analizar las cuentas, según ha adelantado Radio Sevilla y ha podido confirmar EFE.

Hansi Flick no lo quiere ni ver y Barcelona atiza de la peor forma porque decidió irse: "Es desagradable"

El defensor andaluz se ha asociado para esta operación con el empresario argentino Martín Ink, CEO de Five Eleven Capital, un holding futbolístico de capital estadounidense al que ha estado vinculado profesionalmente el técnico extremeño Antonio Cordón, actual director deportivo del Sevilla.

Sergio Ramos llegaba a un acuerdo con los representantes de los grandes accionistas del Sevilla que están llevando a cabo la rueda de consultas con los grupos ofertantes para iniciar un periodo de exclusividad en las negociaciones.

Endrick impacta al Real Madrid: Kylian Mbappé y el Balón de Oro involucrado tras lo que todo Lyon presume

No hay acuerdo aún para la operación, pero sí un compromiso de negociación, y claro, también buena sintonía inicial. Ahora, el resto de ofertas (hasta nueve más la de Ramos, según filtró el consejo de administración) tendrá que esperar igual que el ex madridista ha tenido que aguardar que acabara el mismo proceso con un grupo inversor estadounidense con el que el Sevilla negociaba y que parece haber quedado descartado. Son ya dos los interesados que se han retirado de la puja, al parecer ambos grupos norteamericanos.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Liga española
|
Sergio Ramos
|
Sevilla
|