Sergio Ramos tiene un acuerdo para comprar a un exequipo en la Liga Española: esta es la millonaria cantidad que ofrece

El español Sergio Ramos, que aún no ha anunciado su retirada como futbolista y que jugó hasta diciembre en el Rayados de Monterrey mexicano, ha llegado a un pre-acuerdo con los principales accionistas del Sevilla, con los que negociará la compra del club de la primera división del fútbol hispano en el que se formó y en cuyo primer equipo militó en dos etapas.

La oferta de unos 400 millones de euros que Sergio Ramos comunicó de manera informal a algunos accionistas hace dos semanas ha convencido a las familias propietarias, con las que se abrirá un periodo de negociación exclusiva para analizar las cuentas, según ha adelantado Radio Sevilla y ha podido confirmar EFE.