Sergio Ramos tiene un acuerdo para comprar a un exequipo en la Liga Española: esta es la millonaria cantidad que ofrece

El español <b>Sergio Ramos</b>, que aún no ha anunciado su retirada como futbolista y que jugó hasta diciembre en el <b>Rayados de Monterrey </b>mexicano, ha llegado a un pre-acuerdo con los principales accionistas del Sevilla, con los que negociará la compra del club de la primera división del fútbol hispano en el que se formó y en cuyo primer equipo militó en dos etapas.La oferta de unos 400 millones de euros que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/sergio-ramos-llamado-niza-francia-fichaje-mercado-defensor-monterrey-NL28768261" target="_blank">Sergio Ramos</a> </b>comunicó de manera informal a algunos accionistas hace dos semanas ha convencido a las familias propietarias, con las que se abrirá un periodo de negociación exclusiva para analizar las cuentas, según ha adelantado Radio Sevilla y ha podido confirmar EFE.