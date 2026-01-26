Endrick impacta al Real Madrid: Kylian Mbappé y el Balón de Oro involucrado tras lo que todo Lyon presume

"Impresionante", "clase mundial" o "monstruoso" fueron algunos de los calificativos destinados a la proeza del prodigio formado en el Palmeiras. En solo tres participaciones con el OL (dos en Liga y una en Copa), el atacante acumula cuatro anotaciones y una asistencia.La precocidad que le ha acompañado desde el inicio de su carrera no le ha abandonado en<b> Francia.</b> Con 19 años, puede presumir de haber sido uno de los<b> más jóvenes en lograr tres tantos en un mismo partido desde el año 2000.</b>En el presente siglo, solo le han superado <b>Jérémy Ménez</b>, con 17 años y 260 días en un Sochaux-Bordeaux de enero de 2005;<b> Kylian Mbappé (con 18 años y 53 días en un Monaco-Metz en febrero de 2017) y Ousmane Dembélé (con 18 años y 296 días en un Rennes-Nantes de marzo de 2016, 4-0).</b>