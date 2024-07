¿Junto a Nacho? Álvaro Morata define su futuro en el Atlético de Madrid: “¿Por qué hay tanta rabia contra mí”

De esta forma, rechaza la mareante oferta que tenía de Arabia Saudí y también un posible regreso al fútbol italiano.

Fue el propio Morata el que, en una entrevista con El Larguero antes de la Eurocopa, reveló las dudas sobre su futuro en el Atlético.

“No he hablado con nadie pero si veo que el Atleti quiere fichar a ocho delanteros, me imagino que no soy la prioridad del club. Así de claro te lo digo. Tengo 31 años, voy a cumplir 32 en octubre. No me puedo quedar en el Atleti para no jugar, para no ser prioridad”, aseguró. Sin embargo, ha resuelto sus problemas y seguirá en el club.