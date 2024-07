Mbappé revela que “no está en el grupo del Real Madrid” y confiesa lo que odia actualmente: “Es un horror absoluto”

“No lo sabía, pero jugar con una máscara es un horror absoluto, he cambiado porque cada vez que intentaba una nueva no funcionaba”, señaló la estrella, que ha probado más de cuatro modelos.

“En cuanto pueda quitármela me la quitaré, pero no tengo elección, mi competición será así, solo puedo jugar así. Es molesto pero debo agradecer la máscara”, añadió.

Durante su comparecencia también hubo tiempo de hablar de su nuevo club, el Real Madrid al ser preguntado si estaba en el grupo del club y si había hablado con Thibaut Courtois.

“No, todavía no estoy en el grupo de WhatsApp (risas). No pasará mucho tiempo, espero que no tarde. No he hablado con Courtois (por el partido ante Bélgica). Afortunadamente no está aquí, con él hubiera sido más difícil”.