Ancelotti opina sobre el error de Ter Stegen y habla de la huelga: “A la gente le gusta el fútbol intenso, no el de muchos toque”

Este viernes, antes del partido contra el Espanyol, Carlo Ancelotti ha hablado sobre el calendario y a la posibilidad de que los futbolistas se declaren en huelga si la cosa no cambia.

“Repito lo que dije el otro día, el fútbol necesita reflexionar. El objetivo es jugar menos para evitar lesiones. Los jugadores no tienen ningún problema en bajarse el sueldo si juegan menos”, destacó.

Adelantó que ya sabe que “el calendario esta temporada no va a cambiar para nada”, pero subrayó que la idea es que las cosas mejoren de aquí en adelante: “Los jugadores se están cansando, quieren cambiar el futuro y me parece correcto”.

Asimismo, habló sobre el Espanyol, y reveló cuál es su objetivo: “Quiero ver un Madrid que sigue progresando y que parece que está entrando en una buena dinámica. Queremos seguir. El sábado veremos si es un buen día para rotar”.

“La jornada propicia es jugar un buen partido y ganarlo. Luego pensaremos en el próximo... La temporada es muy larga y no es momento de pensar más allá”, sostuvo cuando le preguntaron si veía el duelo como una buena ocasión de sumar antes del derbi contra el Atlético.

En otro orden de cosas, aseguró que no le molesta que se diga que el Real Madrid gana, pero sin merecerlo: “La afición está encantada. Se puede jugar mejor, pero la hinchada está acostumbrada a un fútbol de ‘rock and roll’ (intenso), no de muchos toques”.

“Tratamos de hacer feliz a la afición del Madrid. Lo ideal sería ganar y jugar bien. Para mí, contra el Stuttgart, a veces hicimos jugadas fantásticas. El fútbol de ‘rock and roll’ es de intensidad, ritmo... Sin perder demasiado tiempo en llegar a la portería rival. Son nuestras características. Tenemos jugadores con mucha fuerza y hay que aprovecharse de eso”, continuó.

Ancelotti admitió que aún están en proceso de rodaje. “Nunca hemos llegado a tope a septiembre. Lo hacemos cuando la temporada empieza a entrar en el vivo. De momento estamos bastante bien”, opinó.

Por último, adelantó que Camavinga está “muy cerca” de volver. “Trabajará con el equipo la próxima semana y se está recuperando muy bien. Es muy importante para nosotros. Nos permite tener más medios y aportará mucho”, cerró.