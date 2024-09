Guardiola sufriría el golpe más doloroso con Manchester City: “Serán expulsados de la Champions League”

“Cada palabra que digo en cada rueda de prensa, aunque la gente no me crea, cada palabra que digo aquí es porque creo en ello. Y cuando defiendo al club y a su gente es porque trabajo con ellos. Y cuando hay sospechas o la gente les acusa de algo, voy y les pregunto: ‘¿De qué va esto?’. Y una vez me dan explicaciones, todo bien, les creo”, dijo Pep Guardiola hace unos meses cuando le consultaron sobre los posibles delitos del Manchester City indurante el periodo 2009 y 2018.

“Ya les he dicho que si me mienten, al día siguiente ya no estaré aquí. Me iré y ya no seremos amigos. Pongo mi cara porque les creo al 100 por ciento desde el primer día y por eso defiendo al club”, añadía el DT.