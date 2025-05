Ancelotti más sincero que nunca: el día que decidió irse y sus palabras a Mbappé: "Mi Brasil va a jugar como el Real Madrid..."

Carlo Ancelotti está viviendo unos momentos especiales en sus primeros días en Brasil. Pasó de caminar por la Finca o la Casa de Campo a andar en carro blindado, junto a cuatro guardias de seguridad que le acompañan en todo momento. Estos detalles llama la atención, pero que le ha servido para vivir ya en primera persona lo que es y lo que es la vida en su nuevo país de adopción.

Es por eso que Diario Marca quiso saber más de su nueva vida y la razón por la que eligió a Brasil: "Siempre me he sentido atraído por Brasil, por su fútbol, su gente y aquí estoy”, afirma con la cabeza entre dos aguas, pero convencido que la decisión era la mejor para todas las partes. Por otro lado, fue consultado por Xabi Alonso como su sucesor, su paso por el Real Madrid, las palabras a Mbappé para ganar la Champions y Vinicius de ser el mejor del mundo.

ENTREVISTA DE MARCA CON ANCELOTTI (PREGUNTA-RESPUESTA)

-¿Por qué Brasil? Es fácil. Es la mejor selección del mundo. No lo digo yo, lo dicen las cinco estrellas de su camiseta. Ninguna otra selección llega a su altura. Ahora tengo el reto de conseguir la sexta. ¿Italia? Ahora mismo lo dirige un amigo mío, como Spalletti, que es un grandísimo entrenador. No me llamaron, algo que se hizo Brasil hacía ya tiempo. Las circunstancias se han dado ahora y asumo plenamente el reto de traer la sexta Copa del Mundo a Brasil, pero para ello necesitamos que todo el país esté a nuestro lado. -¿Qué diferencia ha habido ahora y cuando llamó Brasil hace dos años? Siempre he dicho la verdad. Mi prioridad ha sido el Real Madrid en todo momento. En el primer acercamiento, el club me ofreció una renovación de contrato y no existió duda alguna. Siempre he dicho que iba a estar en el Real Madrid mientras pudiera.

-¿Y qué ha pasado para que ahora esté en Brasil preparando la clasificación para la Copa del Mundo en lugar de Valdebebas preparando el Mundial de clubes? Los resultados no han sido los esperados. El juego del equipo tampoco estaba siendo bueno. Era el momento de hacer algo. Tras la eliminatoria ante al Arsenal lo hablamos y lo decidimos. Era algo que se veía venir. El equipo no estaba bien y ahí nos dimos cuenta todos de que era lo mejor, que el Real Madrid buscara y yo mirara a Brasil

-Antes de eso lo intentó todo, hasta enseñó vídeos a los jugadores... Lógico. El fútbol de hoy en día cada vez es más importante lo de ser una familia, lo de ir de la mano. El Real Madrid ha sido un ejemplo de ello. Los equipos pasan momentos buenos y otros malos y siempre tuve la confianza de superar los malos. Siempre se intenta. El otro día hablaba de familia y de apoyo de Brasil para que la selección gane el sexto Mundial. La selección tiene algo distinto a un club. Tuve la experiencia como ayudante de Sacchi y siempre he tenido ganas. Brasil tiene que estar detrás de la selección, que los jugadores sientan el apoyo, que ellos sean humildes y que estén al lado del compañero. Sin humildad poco se puede hacer. Un mundial es algo diferente a cualquier título de club. Es un sentimiento con un país detrás y por eso siempre me llamó la atención. Llego para hacer otra vez campeón a Brasil, lo asumo y estoy convencido de que podemos lograr Precisamente ese ha sido el éxito de su Real Madrid. Claro. Hay que jugar bien al fútbol y ganar, pero el camino más sencillo es el de un grupo que se entienda y en el que la humildad sea la que triunfe y la que esté presente en todo. Siempre ha dicho ser feliz en el Real Madrid y del que decía que era el mejor sitio posible para estar. Y lo vuelvo a repetir las veces que hagan falta. No me arrepiento de nada he disfrutado del primer al último día. Bueno, el último no tanto. ¿Me puede explicar por qué considera tan especial a Brasil? Siempre he mirado el fútbol brasileño. Fueron los primeros jugadores en llegar a Europa y su calidad marcaba lo que eran capaces de hacer los equipos. He tenido reacción con muchos de ellos. He dirigido a muchos y con todos y de todo se ha aprendido cosas. Me he quedado con Ronaldo, Cafú, Kaká, los míos de ahora en el Real Madrid. Es un fútbol diferente, y eso es lo que tiene que volver a hacer la selección. Y ese modelo es el que quiere para su Brasil, ¿no? Mi Brasil va a jugar como el Real Madrid, pero no como el Real Madrid de este año, sino como el Real Madrid del año pasado. Eso es lo que quiero.

El club, la afición, los empleados, los futbolistas, la despedida fue espectacular para recordarla mucho tiempo. Fue muy emocionante. Todo. La verdad que han sido unos días de mucho sentimiento. Han sido cuatro años maravillosos y he sentido el cariño y el respeto de todos en todo momento. Lo del sábado en el Bernabéu no se puede olvidar, con la afición, los jugadores, empleados... También con los dirigentes, con Florentino, que estuvo muy cariñoso en la despedida.

-¿Es un adiós? Un hasta luego. Uno nunca deja al Real Madrid. -¿Qué siente por Madrid y por el Real Madrid? La ciudad me ha tratado de maravilla. La siento como mía. El respeto que he sentido cada día ha sido especial. Como el Real Madrid no hay nada igual. El Milan también ha sido muy especial para mí. Vivir lo que he vivido en el Real Madrid creo que es imposible vivirlo en otro equipo. Las tres finales, aquellos partidos, el ambiente del Bernabéu... todo. -Llegó Mbappé y se dijo que se iba a ganar todo. Ya se ha visto de lo que es capaz de hacer en su primera temporada. Durante la temporada le dije que teníamos que ganar la Champions, que con sus goles y el Real Madrid estábamos obligado a ello. -De Vinicius dijo cuando regresó el Real Madrid que iba a ser el mejor jugador del mundo cuando pocos creían en él. Es extraordinario, fantástico, trabajador, luchador, el jugador brasileño tiene mucho cariño a la selección, y eso puede afectar su pensamiento natural, mucha presión para hacerlo bien, algo que no le permite cometer errores. Estoy convencido de que dará su mejor versión en la selección. Es de los mejores del mundo. Siempre está ahí. ¿Que tiene Vinicius de especial? R. Es un trabajador y un luchador como pocos. Pronto saldrá su mejor versión. -Xabi Alonso es su sucesor. Hemos hablado. Ha hecho un trabajo increíble en el Bayer Leverkusen. No necesita de mis consejos porque conoce el club a la perfección. Era una elección natural. Va a hacer un gran trabajo en el Real Madrid. Brasil echa mucho de menos el éxito de su selección, pero también jugar bien al fútbol, ¿cómo va a jugar el Brasil de Ancelotti? Siempre he dicho lo mismo. Una manera de jugar, un sistema único no me parece inteligente. No sé cuál es el sistema que permite ganar los partidos. Pienso que hay que adaptarse, ver lo que tienes y adaptarlo. Ahora puedo elegir, pero se jugará en función de los futbolistas. Sé que el sistema depende de las características de los jugadores que tienes para hacer que estén cómodos en el campo. No me gusta que mi equipo tenga solo una identidad. No es inteligente. Si quieres tener éxito tienes que hacer muchas cosas bien.