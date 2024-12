Ancelotti explica la situación de Mbappé y lo que dijo del Pachuca previo a la final: “Todos los partidos son trampa”

El técnico italiano asegura que estudió a los ‘Tuzos’ y que se trata de un equipo “muy dinámico”. Por otro lado, fue consultado sobre el premio The Best de la FIFA que se entregará hoy y no dudó en señalar que Vinicius merece ganarlo.

“Es algo importante también para mí, conseguir tanto éxito con este club. Creo que he hecho un buen trabajo y quiero seguir haciéndolo. Obviamente es un honor que me comparen con entrenadores tan grandes”.

Manejo de la plantilla

“¿Me preguntas si he perdido el control? No lo he perdido, por supuesto que no. En el fútbol hay que atravesar momentos difíciles, a veces llegan en octubre-noviembre y a veces en abril-mayo. Lo importante es estar ahí. Si llega pronto, aún lo puedes rescatar. Seguro que seremos muy competitivos en la segunda parte de la temporada, seguimos vivos y no he perdido el control”.

Críticas

“Creo que la crítica es aceptable y parte de mi trabajo. He diferenciado muy bien lo que me molestó más en otras semanas. La crítica deportiva la tengo muy en cuenta, no siempre haces las cosas bien y te equivocas; la crítica te puede despertar. La crítica es una parte importante de mi trabajo. No hay ni un entrenador en la historia del fútbol limpio de la crítica. Es importante entenderlo”.

Ganador del premio The Best 2024

“Creo que Vinicius podría ganar el The Best, se lo merece por el trabajo que está haciendo. Espero que lo consiga”.