Ancelotti estuvo en México y dejó una lección magistral: “Le pregunto a los jugadores ‘quién eres tú’ y ellos me dicen...”

Aprovechando el parón de la fecha FIFA, Carlo Ancelotti estuvo en México para impartir una conferencia en el evento ‘México Siglo XXI’ de la Fundación Telmex y del magnate Carlos Slim, donde repasó su trayectoria deportiva. El técnico del Real Madrid habló de su manera de entender el liderazgo y la forma de aplicarlo cada día.

También tuvo palabras de elogio para Cristiano Ronaldo, que acaba de marcar 900 goles en su carrera y a quien dirigió en el club blanco. El italiano asegura que todavía no piensa en el retiro y que lo hará el día que no se sienta emocionado de enfrentar un partido. Primeros pasos como DT “No siempre pensé en ser entrenador. Un día en el Milan, Sacchi me dijo ‘el día que tú dejes de jugar me gustaría que fueses mi ayudante’. Fue un genio del fútbol. Cambió la metodología. Fue un gran maestro. Él me dio mucho, como Eriksson. Lo importante es el conocimiento. Cuando empiezas no tienes experiencia. No se puede comprar. Llega con el tiempo, pero no el conocimiento. La pasión y la curiosidad es importante. Siempre hay algo que puedes aprender”.

Dificultades “Las encuentro cada día. Es un trabajo de mucho poder y responsabilidad. Puedo elegir a qué hora entreno, a quién pongo, pero al final es una relación entre personas. Ese es el aspecto más importante. Yo a veces les pregunto a los jugadores ‘quién eres tú’ y ellos me dicen ‘soy un jugador’. Y yo les digo ‘no, tú eres una persona que juega al fútbol’. Yo intento tener relación a nivel personal además de profesional porque así puedes sacar mejor rendimiento del profesional. Lo intento hacer. No es sencillo porque el jugador siempre quiere jugar. Y 11 lo hacen, pero 15 van a mirar el partido. Eso es lo más complicado. Pero si tú logras tener una buena relación personal, esto te ayuda a trabajar mejor”. Estar cerca de los jugadores “Debes ser honesto con la gente. He formado mi carácter rodeándome de gente tranquila. Para que la elección sea honesta debes ser como tú”. Liderazgo “Es muy difícil explicar cómo debe ser un líder. Es mucho más importante convencer que imponer. Un líder debe tener la capacidad de escuchar a los que trabajan contigo. Siempre te pueden dar ideas que pueden ayudarte. Es importante escuchar y no pensar que tú sabes todo porque eres el jefe. Siempre se puede aprender”.

Cristiano Ronaldo “Ha sido y sigue siendo un gran profesional. Uno de los mejores de todos los tiempos. Una leyenda, un gran profesional y un ejemplo. Ha sido un compañero fantástico, muy apreciado por el resto de jugadores”. ADN del Real Madrid “El Real Madrid tiene una exigencia muy alta porque es el club más grande del mundo. Tiene a los jugadores más grandes. Hay que ser capaz de meter la calidad de ellos al servicio del club. Eso es lo que intentamos hacer cada año. Este año, los nuevos como Kylian y Endrick se están adaptando muy bien. Vamos a hacer una gran temporada compitiendo en todas las competiciones. Ganar es muy complicado, pero el deber que tenemos es competir todos los partidos como siempre. Nunca rendirse y competir hasta el final. Eso es lo que debes hacer cuando te pones esa camiseta”.

Críticas “Debes tener la idea clara de lo que debes hacer. Es importante escuchar a tu asistente, al jugador... Una vida sin presión o un poco de estrés no existe. Demasiado estrés no, pero un poco es gasolina. El día que no tenga emoción antes de un partido, es el día en el que tengo que parar. Antes de un partido hay preocupación, hay sentimiento negativo pensando que no va a salir bien, que nos van a marcar un gol... Cuando empieza el partido, todo para. Entonces, hay que buscar la tranquilidad para manejar las situaciones del juego”. Estrés antes del partido “Tres o cuatro horas del partido llega siempre esa sudoración, el corazón se acelera, llega el pensamiento negativo. Siempre es igual... Esa es la soledad del entrenador, que no la puede compartir con nadie. Es algo individual. No lo puedo compartir. Mi familia y mi mujer me ayudan, me apoyan... pero las dificultades son algo individual que yo manejo bien”. Éxito profesional y personal “Es difícil decir qué es el éxito. Para uno puede ser ganar un título o no bajar. Para mí el éxito es dar todo lo que puedes. Si logras sacar lo máximo a nivel mental o físico”.