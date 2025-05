Ancelotti explica por qué se va del Real Madrid y habló de su llegada a Brasil: "No hay que hacer un drama por esto"

También le consultaron sobre la posible arribo de Xabi Alonso como su sucesor en el club y no se arrepiente de nada tras todo lo que logró durante este tiempo con un total de once títulos. ¿Por qué se marcha? El DT explica que nada es para siempre.

"Los hechos es que soy entrenador del Madrid hasta el 25, entonces me he dado cuenta ayer".

"Siempre tuve en cuenta que un día se acaba. Yo lo he pasado muy bien y creo que todos, pero hay un momento en que se acaba. El fútbol es como la vida, algo empieza y acaba, lo he pasado muy bien y el día 26 es otro desafío. Nunca he tenido un problema con el club y nunca lo tendré. Un día tenía que acabarse y hemos ganado mucho y se quedará un recuerdo de por vida".

"El Madrid sacará el comunicado cuando quiera y no hay ningún tipo de problema. Lo hará cuando lo considere oportuno. Cuando me lo comunica el club es absolutamente personal".

¿Se va porque quiere o el Madrid ya no lo quería?

"Nunca he sentido que el Madrid no me quiera. El Madrid me quiere. También si el 25 me voy a Brasil. El Madrid siempre me quiere. Siempre me ha mostrado cariño. No podría ser entrenador del Madrid toda la vida. Esto se acaba por muchas cosas. Puede que el club necesite un nuevo impulso. No hay que hacer un drama por esto. Mil gracias a este club. Y seguiremos. Seré del Madrid toda la vida. Es un período que se acaba. Nunca pensé que podría entrenar al Madrid seis años y ha pasado".

¿Por qué las prisas de Brasil en anunciarlo?

"Cada uno ha actuado como mejor quiere actuar".

Sensaciones por como termina en el Madrid

"Frustración no porque el día que llegué, si me dicen que gano once títulos en cuatro años, lo firmo con mi sangre. Ha sido una etapa inolvidable".

Xabi Alonso

"No tengo un consejo que darle, tiene todas las herramientas para ser un entrenador del Madrid en el futuro".

La lista de Brasil

"Ahora tengo que preparar los partidos del Madrid, lo tengo muy claro en mi cabeza y el día 26 tendré otra cosa que hacer".

¿Se arrepiente de algo?

"No me puedo arrepentir de nada y quiero pasar fantásticamente los últimos días. He sacado lo máximo y los títulos hablan por sí mismo".